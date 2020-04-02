Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Демьяна Зубова

На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2222 и цифрами указать сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Помоги точка орг» мы собираем деньги для трехлетнего Демьяна. У него редкая патология — атризия слухового прохода. Малыш с рождения не слышит на одно ухо. Необходима срочная операция, иначе мозг ребенка разучится распознавать звуковые сигналы.

Но стоимость лечения огромная — 2 миллиона 300 тысяч рублей. Таких денег у родителей малыша нет.

Помочь Демьяну услышать этот мир мы можем только все вместе.