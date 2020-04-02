Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Демьяна Зубова
Трехлетний мальчик с рождения не слышит на одно ухо, ему необходима срочная операция.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2222 и цифрами указать сумму, которую вы готовы пожертвовать.
Сегодня вместе с фондом «Помоги точка орг» мы собираем деньги для трехлетнего Демьяна. У него редкая патология — атризия слухового прохода. Малыш с рождения не слышит на одно ухо. Необходима срочная операция, иначе мозг ребенка разучится распознавать звуковые сигналы.
Но стоимость лечения огромная — 2 миллиона 300 тысяч рублей. Таких денег у родителей малыша нет.
Помочь Демьяну услышать этот мир мы можем только все вместе.
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