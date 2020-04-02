«А знаешь, все еще будет»: Богомолов намекнул на будущих детей от Собчак
Режиссер показал супругу в развивающемся платье и акцентировал внимание на ее руке, ощупывающей живот.
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Фото, видео: Instagram @konbog75
Новый пост Константина Богомолова в Instagram, посвященный Ксении Собчак, подарил поклонникам звездной пары надежду на долгожданное прибавление в семье. Режиссер выложил видеоролик с супругой, сидящей на берегу белоснежного пляжа в платье с максимально глубоким декольте. Наряд из легкой ткани развивается на ветру, почти обнажая грудь светской львицы. Однако внимание многих подписчиков Богомолова притянуло не это, а рука теледивы. Ею она держится за живот, будто ощупывая его.
Любопытный момент заставил поклонников задуматься. В ситуации, когда сильный порыв воздуха вот-вот оголит даму, ей логичнее было бы схватиться за наиболее беззащитную часть откровенного платья. Однако руки Собчак оказались ниже разреза.
Второй намек на тему детей бросил сам автор поста.
«А знаешь, все еще будет», — процитировал Богомолов строчку из песни Аллы Пугачевой.
Отдельные фолловеры не усомнились, что речь идет именно о совместных наследниках. Эти предположения худрук театра на Малой Бронной в комментариях не подтвердил, но и не опроверг.
Ранее 5-tv.ru писал, что в сети обсуждают возможную беременность Ксении Собчак.
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