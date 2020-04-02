«А знаешь, все еще будет»: Богомолов намекнул на будущих детей от Собчак

Новый пост Константина Богомолова в Instagram, посвященный Ксении Собчак, подарил поклонникам звездной пары надежду на долгожданное прибавление в семье. Режиссер выложил видеоролик с супругой, сидящей на берегу белоснежного пляжа в платье с максимально глубоким декольте. Наряд из легкой ткани развивается на ветру, почти обнажая грудь светской львицы. Однако внимание многих подписчиков Богомолова притянуло не это, а рука теледивы. Ею она держится за живот, будто ощупывая его.

Любопытный момент заставил поклонников задуматься. В ситуации, когда сильный порыв воздуха вот-вот оголит даму, ей логичнее было бы схватиться за наиболее беззащитную часть откровенного платья. Однако руки Собчак оказались ниже разреза.

Instagram @konbog75

Второй намек на тему детей бросил сам автор поста.

«А знаешь, все еще будет», — процитировал Богомолов строчку из песни Аллы Пугачевой.

Отдельные фолловеры не усомнились, что речь идет именно о совместных наследниках. Эти предположения худрук театра на Малой Бронной в комментариях не подтвердил, но и не опроверг.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети обсуждают возможную беременность Ксении Собчак.