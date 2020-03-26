Фото: В сети обсуждают возможную беременность Ксении Собчак
В последнее время светская львица избегает сексуальных платьев и отдает предпочтение безразмерным вещам. Неужели и впрямь звезда скрывает свое интересное положение?
Фото: Instagram @xenia_sobchak
После выхода в свет очередной передачи «Док Ток» на Первом канале телеведущую Ксению Собчак заподозрили в беременности, сообщает Teleprogramma.pro.
Пользователи сети давно заметили, что вот уже несколько месяцев звезда российского шоу-бизнеса не надевает обтягивающие платья или приталенные джемперы. Уже тогда у многих закрались сомнения. Может, это не случайно?
Однако после очередного выпуска программы с участием Собчак, ее предполагаемая беременность стала главной темой дня.
В рамках передачи Ксения посетила больницу, чтобы обсудить с врачами вопрос заражения коронавирусной инфекцией. Светская львица также облачилась в полосатое пальто на несколько размеров больше себя, которое скрывало истинные формы телеведущей. Кроме того, всякий раз, когда Собчак опускала руки, становилось видно ее заметно округлившийся живот.
«Животик выпирает!»
«Ксения Анатольевна, вы что беременны???»
«Мне кажется, или у кого-то скоро будет пополнение?» — один за другим писали пользователи сети.
По словам поклонников Собчак, даже если телеведущая находится в интересном положении, то в этом нет ничего удивительного. Ведь совсем недавно, вскоре после развода с Максимом Виторганом, она вновь стала замужней дамой. Ксения связала себя узами брака с режиссером Константином Богомоловым.
Впрочем, сама Ксения слухи о своей беременности не подтверждала, но и не опровергала.
Ранее 5-tv.ru рассказал, чем собирается заняться Ксения Собчак, сидя на карантине.
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