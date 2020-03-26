Фото: В сети обсуждают возможную беременность Ксении Собчак

После выхода в свет очередной передачи «Док Ток» на Первом канале телеведущую Ксению Собчак заподозрили в беременности, сообщает Teleprogramma.pro.

Пользователи сети давно заметили, что вот уже несколько месяцев звезда российского шоу-бизнеса не надевает обтягивающие платья или приталенные джемперы. Уже тогда у многих закрались сомнения. Может, это не случайно?

Однако после очередного выпуска программы с участием Собчак, ее предполагаемая беременность стала главной темой дня.

В рамках передачи Ксения посетила больницу, чтобы обсудить с врачами вопрос заражения коронавирусной инфекцией. Светская львица также облачилась в полосатое пальто на несколько размеров больше себя, которое скрывало истинные формы телеведущей. Кроме того, всякий раз, когда Собчак опускала руки, становилось видно ее заметно округлившийся живот.

Кадр из программы «Док-ток» Выпуск от 24.03.2020»

«Животик выпирает!»

«Ксения Анатольевна, вы что беременны???»

«Мне кажется, или у кого-то скоро будет пополнение?» — один за другим писали пользователи сети.

По словам поклонников Собчак, даже если телеведущая находится в интересном положении, то в этом нет ничего удивительного. Ведь совсем недавно, вскоре после развода с Максимом Виторганом, она вновь стала замужней дамой. Ксения связала себя узами брака с режиссером Константином Богомоловым.

Впрочем, сама Ксения слухи о своей беременности не подтверждала, но и не опровергала.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем собирается заняться Ксения Собчак, сидя на карантине.