Жители США и Италии благодарят Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
В нью-йоркском аэропорту первым поблагодарил российских пилотов за помощь диспетчер воздушной гавани. А итальянские повара приготовили для наших военных специалистов борщ.
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Фото, видео: ТАСС / Постпредство РФ при ООН; 5-tv.ru
Самолет российских ВКС доставил в США гуманитарный груз для пострадавших от коронавируса. Спецборт приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. На борту — средства индивидуальной защиты и медицинская техника. Как отмечает телеканал CNN, диспетчер воздушной гавани первым поблагодарил российских пилотов за помощь.
«Мы искренне благодарим вас за помощь, которую вы нам доставили! Хорошего дня!»
О важности этого груза для Америки говорит и то, что удалось избежать обычных таможенных формальностей. Рабочие приступили к разгрузке сразу после приземления самолета.
А в Италии местные повара решили по-особенному отблагодарить российских военных специалистов, которые помогают бороться с коронавирусом. И на обед приготовили им… борщ. И заранее извинились, если вдруг русское блюдо не получилось. Все-таки готовили они его впервые.
Ранее5-tv.ru сообщал, что «странные» случаи смерти от коронавируса зафиксированы в Италии.
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