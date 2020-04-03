Два человека, в том числе ребенок пострадали в результате пожара в квартире в Красносельском районе на юго-западе Петербурга. Трехлетний мальчик был госпитализирован в Детскую городскую больницу, 36-летний мужчина — в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

Пожар произошел в однокомнатной квартире на 11-м этаже на улице Пионерстроя. Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали возгорание.

По данным 5-tv.ru, пострадавший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и получил серьезные ожоги.

Ранее в Екатеринбурге возбудили уголовное дело после гибели семи человек во время пожара.