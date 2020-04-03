Губернатор Петербурга заявил об отсутствии планов закрывать город на карантин
Александр Беглов подчеркнул, что в Северной столице в настоящее время вводятся определенные ограничение, при которых город продолжает жить.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru
Главы столичных регионов страны — Москвы, Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области поддержали продление нерабочих дней до конца апреля. И это логично, поскольку речь идет о крупных, густонаселенных субъектах федерации, на которые на данный момент приходится 80% выявленных случаев заражения коронавирусом.
Дополнительных мер изоляции, например, пропускного режима ни в одном из столичных регионов вводить пока не планируется. Это подчеркнул губернатор Петербурга во время беседы с нашими коллегами с канала 78.
«Никто город закрывать не собирается. Вводятся определенные ограничения, но город продолжает жить. Но прежде всего можно на частном транспорте передвигаться по городу. Общественный транспорт имеет ограничения. Ну допустим метро станции будут закрываться в 22.00, наземный транспорт в 23.00. закроется девять станций метро дублирующих. Пока такие меры, как дальше будут развиваться события, так дальше и будем действовать», — заявил Александр Беглов.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Владимир Путин в ходе видеообращения к россиянам сообщил о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
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