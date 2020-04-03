«Я была в первом классе»: Лолита о том, как чуть не стала жертвой педофила

Эпатажная певица Лолита призналась: в детстве она стала жертвой сексуального домогательства. Об этом звезда заявила в эфире шоу «Что было дальше?», где комики пытают приглашенных звезд очень неудобными вопросами.

Согласно правилам программы, отвечая, певица должна была рассказать историю из жизни, но остановиться на самом интересном месте, чтобы ведущие угадали развитие событий.

«Это случилось 49 назад. Я жила в Киеве, училась в первом классе обычной советской школы. А после уроков наступало самое интересное», — начала повествование звезда.

Лолита вспомнила, как ходила с друзьями в ближайший магазин канцелярских товаров с целью украсть что-нибудь полезное: ластик, карандаш или шариковую ручку. Как оказалось, план разрабатывался заранее и на этот раз юной школьнице выпала честь украсть маленькую стерку.

«Наши все уже стырили и ушли, а я осталась одна у прилавка. Потянулась к резинке, потом положила ее обратно, потому что было очень страшно. И я зависла у прилавка, почему-то положила руку на него тыльной стороной, так что ладонь была сзади. И вот тут оно и произошло…», — внезапно прервала монолог артистка.

Ведущие тут же выдвинули самые разнообразные версии, однако никто из них не угадал. Позже выяснилось: то, что произошло с маленькой Лолитой, не поддается ни логике, ни здравому смыслу.

«Вдруг я поняла, что в моей руке что-то очень теплое. Я начала это ощупывать, подумала, пластилин кто-то в руку мне положил. И вы не поверите: поворачиваюсь, стоит дяденька — и он положил мне в руку свой половой член! Я была в первом классе, и скажу вам честно: в следующий раз это произошло только через 12 лет», — призналась звезда.

К счастью, в тот момент школьнице удалось скрыться от педофила и печальных последствий инцидент не имел.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему певица Лолита не планирует рожать новому бойфренду детей.