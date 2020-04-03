Прокладка магистрального газопровода велась в круглосуточном режиме.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Строительство газопровода для обеспечения газом инфекционной больницы в Новой Москве завершил «МОСГАЗ» завершил. Медучреждение сейчас срочно возводится в поселении Вороновское для больных коронавирусом.

«Благодаря совместной слаженной работе на этой неделе мы врезали построенный газопровод в действующую газораспределительную сеть. Газопровод врезан в поселении Михайлово-Ярцевское в районе ГРС «Михайловская», — сообщил гендиректор «МОСГАЗа» Гасан Гасангаджиев.

Он отметил, что строительство магистрального полиэтиленового газопровода протяженностью порядка 15 километров велось в круглосуточном режиме. Для этого была организована бесперебойная поставка необходимых материалов, а на территории строительных площадок работали полевые кухни.

«Руководством города поставлены жесткие сроки реализации проекта. Хотелось бы акцентировать ваше внимание на то, что высокая скорость работ ни в коем случае не влияет на их качество. На площадку поставляются лучшие строительные материалы, привлечены все силы технического надзора АО «МОСГАЗ“», — подчеркнул Гасангаджиев.

От газораспределительной станции «Михайловская» проложен газопровод высокого давления диаметром 500 миллиметров, который в дальнейшем войдет в строящуюся в рамках адресной инвестиционной программы газораспределительную сеть Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на прошлой неделе строительство больницы для зараженных коронавирусом в Новой Москве проинспектировал мэр столицы Сергей Собянин.

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