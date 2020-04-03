По данным Оперативного штаба, новые случаи заражения COVID-19 выявили в 32 регионах России. Всего за сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 601 человека. Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.

Всего, по состоянию на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 78 регионах. Скончались от COVID-19 — 34 пациента, выздоровел 281 человек.

Новые случаи по регионам:

Москва — 448; Московская область — 34; Краснодарский край — 17; Пензенская область — 11; Ленинградская область — 10; Ямало-Ненецкий АО — 10; Санкт-Петербург — 9; Ханты-Мансийский АО — 8; Республика Татарстан — 6; Республика Калмыкия — 5; Тюменская область — 5; Саратовская область — 4; Липецкая область — 3; Астраханская область — 3; Кировская область — 3; Еврейская АО — 3; Брянская область — 2; Ивановская область — 2; Чеченская Республика — 2; Челябинская область — 2; Приморский край — 2; Республика Крым — 2; Курская область — 1; Рязанская область — 1; Тверская область — 1; Архангельская область — 1; Республика Ингушетия — 1; Пермский край — 1; Свердловская область — 1; Республика Бурятия — 1; Иркутская область — 1; Хабаровский край — 1.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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