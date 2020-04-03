Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 32 регионах России
Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.
Фото: www.globallookpress.com / NIAID-RML
По данным Оперативного штаба, новые случаи заражения COVID-19 выявили в 32 регионах России. Всего за сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 601 человека. Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.
Всего, по состоянию на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 78 регионах. Скончались от COVID-19 — 34 пациента, выздоровел 281 человек.
Новые случаи по регионам:
- Москва — 448;
- Московская область — 34;
- Краснодарский край — 17;
- Пензенская область — 11;
- Ленинградская область — 10;
- Ямало-Ненецкий АО — 10;
- Санкт-Петербург — 9;
- Ханты-Мансийский АО — 8;
- Республика Татарстан — 6;
- Республика Калмыкия — 5;
- Тюменская область — 5;
- Саратовская область — 4;
- Липецкая область — 3;
- Астраханская область — 3;
- Кировская область — 3;
- Еврейская АО — 3;
- Брянская область — 2;
- Ивановская область — 2;
- Чеченская Республика — 2;
- Челябинская область — 2;
- Приморский край — 2;
- Республика Крым — 2;
- Курская область — 1;
- Рязанская область — 1;
- Тверская область — 1;
- Архангельская область — 1;
- Республика Ингушетия — 1;
- Пермский край — 1;
- Свердловская область — 1;
- Республика Бурятия — 1;
- Иркутская область — 1;
- Хабаровский край — 1.
Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.
Полезная информация:
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- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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