Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.

Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 32 регионах России

Фото: www.globallookpress.com / NIAID-RML

Тема:
Эпидемия коронавируса

По данным Оперативного штаба, новые случаи заражения COVID-19 выявили в 32 регионах России. Всего за сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 601 человека. Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.

Всего, по состоянию на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 78 регионах. Скончались от COVID-19 — 34 пациента, выздоровел 281 человек.

Новые случаи по регионам:

  1. Москва — 448;
  2. Московская область — 34;
  3. Краснодарский край — 17;
  4. Пензенская область — 11;
  5. Ленинградская область — 10;
  6. Ямало-Ненецкий АО — 10;
  7. Санкт-Петербург — 9;
  8. Ханты-Мансийский АО — 8;
  9. Республика Татарстан — 6;
  10. Республика Калмыкия — 5;
  11. Тюменская область — 5;
  12. Саратовская область — 4;
  13. Липецкая область — 3;
  14. Астраханская область — 3;
  15. Кировская область — 3;
  16. Еврейская АО — 3;
  17. Брянская область — 2;
  18. Ивановская область — 2;
  19. Чеченская Республика — 2;
  20. Челябинская область — 2;
  21. Приморский край — 2;
  22. Республика Крым — 2;
  23. Курская область — 1;
  24. Рязанская область — 1;
  25. Тверская область — 1;
  26. Архангельская область — 1;
  27. Республика Ингушетия — 1;
  28. Пермский край — 1;
  29. Свердловская область — 1;
  30. Республика Бурятия — 1;
  31. Иркутская область — 1;
  32. Хабаровский край — 1.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. 

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 32 регионах России

1/1
Тема:
Эпидемия коронавируса
3 апр
Бэтмен в медицинской маске появился на стене дома в Петербурге — видео
3 апр
Седокова попыталась взбодрить фанатов знойным фото с отдыха в Греции
3 апр
Песков объяснил отставание часов Путина от реального времени трансляции обращения
3 апр
Что делать, если у ребенка признаки ОРВИ во время пандемии COVID-19
3 апр
Регионы оперативно отреагировали на обращение Путина в связи с коронавирусом
3 апр
Как помочь домашним животным на карантине?
3 апр
В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса
3 апр
«Помоги остановить коронавирус»: Google показал, как каждый человек может помочь в борьбе с пандемией
3 апр
«Талантлив во всем!» — Сергей Безруков в самоизоляции начал писать картины
3 апр
Онлайн-шоу о самоизоляции: День четвертый

Читайте также

+3° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Скорпионы сомневаются, а Девы негодуют. Какие эмоции чаще всего испытывают люди определенного знака зодиака

Последние новости

12:52
Бэтмен в медицинской маске появился на стене дома в Петербурге — видео
12:40
Гагарина показала, как ей ставит танец маленькая дочка
12:28
В Петербурге установили мемориальную доску в память о погибших при взрыве в метро
12:28
Два теракта предотвращены в Ставропольском крае и в ХМАО — ФСБ
12:13
Путин принял отставку губернатора Камчатки Владимира Илюхина
12:11
Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 32 регионах России

Сейчас читают

Скорпионы сомневаются, а Девы негодуют. Какие эмоции чаще всего испытывают люди определенного знака зодиака
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок