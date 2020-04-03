Чиновники объяснили насильное изъятие детей из приемной семьи в Москве

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы прокомментировал распространенное в соцсетях скандальное видео жесткого изъятия подростков из приемной семьи. На ролике органы опеки забирают детей 13 и 15 лет у приемной матери, которая пытается воспрепятствовать этому. Дети плачут, взрослые кричат и толкаются.

По словам женщины, причины таких санкций она не понимает, хотя конфликт с органами опеки продолжался уже много месяцев, и она даже писала письмо в Администрацию президента РФ. Детей забирали 27 марта с применением грубой силы, а сама она при этом получила травму, которую зафиксировали медики, утверждает приемная мать.

Как пояснила пресс-служба столичного Департамента по труду и соцзащите населения, в данной семье воспитывалось всего шестеро детей: двое усыновленных, трое под опекой и один уже совершеннолетний. Решение об отстранении опекуна от обязанностей было принято расширенной комиссией из 13 человек с участием восьми приглашенных экспертов. На основании официального постановления трое подростков переданы в новую семью «под предварительную опеку», с ними все в порядке.

«Решение забрать детей было принято в связи с тем, что женщина не исполняла надлежащим образом свои обязанности как опекун и не заботилась о детях. Ребята жили в антисанитарных условиях, не получали нормального питания, у них не было одежды по сезону. С сотрудниками опеки и психологами женщина им общаться не позволяла. Также она всегда препятствовала общению ребят с психологами. От людей, которые знали эту семью, неоднократно поступали жалобы», — говорится в сообщении.

Как утверждают чиновники, факт неблагополучия семьи подтвердился в ходе многочисленных проверок. Женщине неоднократно предлагалась помощь — например оформление договора о сопровождении семьи, рекомендовалось навести порядок в квартире. Однако переубедить опекуна и нормализовать ситуацию в семье так и не удалось.

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