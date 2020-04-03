Молодая американка начала «стареть в обратную сторону»

Молодая жительница американского города Атланта начала «стареть в обратную сторону». О своем секрете 26-летняя Кейси Бадд рассказала подписчикам на своей странице в Instagram.

В феврале 2019 года девушка перестала употреблять твердую пищу и начала делать дыхательную гимнастику. Американка уверена, что после этого ее тело и отношение к жизни начали меняться.

Кейси Бадд отмечает, что питается только супом, смузи и другой жидкой пищей, а также много пьет травяные чаи. Несмотря на критику подобной диеты со стороны специалистов, американка не намерена бросать начатое, ведь, по ее словам, она молодеет на глазах.

«Когда вы научитесь дышать правильно и осознанно прямо из своего живота, вы сможете питаться только праной (в йоге, традиционной индийской медицине и эзотерике — представление о жизненной энергии — Прим.ред.). Тело наполняется праной, и человеку больше не требуется столько еды, сколько раньше. Аппетит снижается естественным образом», — утверждает Кейси Бадд.

Instagram @_cbudd

Девушка уверяет, что подобная диета и дыхательные упражнения сделали ее мысли более ясными. Помимо прочего, американка настаивает, что ее сон стал глубже, а она сама ощущает большее количество творческой энергии.

Тем временем, медики предупреждают, что такого рода диета крайне опасна для здоровья человека. Жидкая пища обладает меньшим количеством питательной ценности, что способствует развитию недоедания.

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