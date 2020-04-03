«Легли в дрейф»: Семья Ивана Охлобыстина ушла на карантин из-за коронавируса
Старшая дочь актера заразилась новым внеклеточным агентом.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; Instagram @psykero1477
Актер, режиссер и драматург Иван Охлобыстин на своей странице в Instagram сообщил подписчикам, что его семья ушла на 14-дневный карантин из-за коронавируса, которым заразилась его старшая дочь Анфиса.
23-летнюю девушку врачи решили не госпитализировать и оставить дома, так как она не входит в группу риска.
«Все, легли в дрейф на 14 дней! Всем здоровья и оптимизма! Все, что не убивает нас, делает нас сильнее!», — написал Иван Охлобыстин.
Свою публикацию актер сопроводил совместным фото с женой и детьми. Рядом с улыбающимся Иваном Охлобыстиным, по всей видимости, стоят врачи в защитных костюмах.
Поклонники таланта звезды «Интернов» пожелали ему и его близким здоровья.
«Здравия вашей замечательной семье! Помогай господь!»
«Крепкого вам здоровья, „доктор Быков“, и вашим близким»;
«Иван Иванович, здоровья вам и вашей семье! Выздоравливайте!»
«Ого, ну вы даете! Божией милости вам и скорейшего выздоровления!»
«Все будет хорошо. Девочка у вас боевая. Какой там вирус?! Армия с такой не справится!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у дочери Ивана Охлобыстина заподозрили коронавирус.
- 3 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 3 апреля
- 3 апр
- Внук Аллы Пугачевой побрился налысо от скуки
- 3 апр
- Рейтинги Путина выросли после его второго обращения из-за COVID-19 к россиянам
- 3 апр
- В Сербию прибыл третий самолет ВКС РФ с помощью для борьбы с коронавирусом
- 3 апр
- Как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом — советы эксперта
- 3 апр
- Тестовый режим ЧС могут ввести в нескольких населенных пунктах Ленобласти
- 3 апр
- Как индустрия видеоигр помогает бороться с коронавирусом?
- 3 апр
- Власти Петербурга прокомментировали заявление врачей Покровской больницы
- 3 апр
- У дочери Ивана Охлобыстина заподозрили коронавирус
- 3 апр
- Дизайнер Серджио Росси умер в Италии от коронавируса
Читайте также
81%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?