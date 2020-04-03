«Легли в дрейф»: Семья Ивана Охлобыстина ушла на карантин из-за коронавируса

Старшая дочь актера заразилась новым внеклеточным агентом.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; Instagram @psykero1477

Тема:
Эпидемия коронавируса

Актер, режиссер и драматург Иван Охлобыстин на своей странице в Instagram сообщил подписчикам, что его семья ушла на 14-дневный карантин из-за коронавируса, которым заразилась его старшая дочь Анфиса.

23-летнюю девушку врачи решили не госпитализировать и оставить дома, так как она не входит в группу риска.

«Все, легли в дрейф на 14 дней! Всем здоровья и оптимизма! Все, что не убивает нас, делает нас сильнее!», — написал Иван Охлобыстин.

Instagram @psykero1477

Свою публикацию актер сопроводил совместным фото с женой и детьми. Рядом с улыбающимся Иваном Охлобыстиным, по всей видимости, стоят врачи в защитных костюмах.

Поклонники таланта звезды «Интернов» пожелали ему и его близким здоровья.

«Здравия вашей замечательной семье! Помогай господь!»

«Крепкого вам здоровья, „доктор Быков“, и вашим близким»;

«Иван Иванович, здоровья вам и вашей семье! Выздоравливайте!»

«Ого, ну вы даете! Божией милости вам и скорейшего выздоровления!»

«Все будет хорошо. Девочка у вас боевая. Какой там вирус?! Армия с такой не справится!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у дочери Ивана Охлобыстина заподозрили коронавирус.

Тема:
Эпидемия коронавируса
3 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 3 апреля
3 апр
Внук Аллы Пугачевой побрился налысо от скуки
3 апр
Рейтинги Путина выросли после его второго обращения из-за COVID-19 к россиянам
3 апр
В Сербию прибыл третий самолет ВКС РФ с помощью для борьбы с коронавирусом
3 апр
Как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом — советы эксперта
3 апр
Тестовый режим ЧС могут ввести в нескольких населенных пунктах Ленобласти
3 апр
Как индустрия видеоигр помогает бороться с коронавирусом?
3 апр
Власти Петербурга прокомментировали заявление врачей Покровской больницы
3 апр
У дочери Ивана Охлобыстина заподозрили коронавирус
3 апр
Дизайнер Серджио Росси умер в Италии от коронавируса

Читайте также

+3° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Скорпионы сомневаются, а Девы негодуют. Какие эмоции чаще всего испытывают люди определенного знака зодиака

Последние новости

20:29
Владимир Путин подписал закон, разрешающий продажу лекарств через интернет
20:20
«Легли в дрейф»: Семья Ивана Охлобыстина ушла на карантин из-за коронавируса
20:10
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 3 апреля
19:58
Экс-участница «Фабрики» Саша Савельева поразила фанатов новым имиджем
19:48
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан
19:45
Почти 90% людей старше 65 лет соблюдают режим самоизоляции

Сейчас читают

Как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом — советы эксперта
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок