«Легли в дрейф»: Семья Ивана Охлобыстина ушла на карантин из-за коронавируса

Актер, режиссер и драматург Иван Охлобыстин на своей странице в Instagram сообщил подписчикам, что его семья ушла на 14-дневный карантин из-за коронавируса, которым заразилась его старшая дочь Анфиса.

23-летнюю девушку врачи решили не госпитализировать и оставить дома, так как она не входит в группу риска.

«Все, легли в дрейф на 14 дней! Всем здоровья и оптимизма! Все, что не убивает нас, делает нас сильнее!», — написал Иван Охлобыстин.

Instagram @psykero1477

Свою публикацию актер сопроводил совместным фото с женой и детьми. Рядом с улыбающимся Иваном Охлобыстиным, по всей видимости, стоят врачи в защитных костюмах.

Поклонники таланта звезды «Интернов» пожелали ему и его близким здоровья.

«Здравия вашей замечательной семье! Помогай господь!»

«Крепкого вам здоровья, „доктор Быков“, и вашим близким»;

«Иван Иванович, здоровья вам и вашей семье! Выздоравливайте!»

«Ого, ну вы даете! Божией милости вам и скорейшего выздоровления!»

«Все будет хорошо. Девочка у вас боевая. Какой там вирус?! Армия с такой не справится!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у дочери Ивана Охлобыстина заподозрили коронавирус.