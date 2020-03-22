Потенциально опасный для Земли астероид размером с половину Эвереста сняли на видео

Астрономы из проекта «Виртуальный телескоп» (Vitrual Telescope) сняли на видео крупный астероид (52768) 1998 OR2. Ролик появился на YouTube-канале портала Space.com.

Диаметр небесного тела составляет от 1,8 до 4,1 километра — примерно половина Эвереста на верхней границе. На минимальное расстояние к Земле оно приблизится 29 апреля. Астероид будет находиться от нас примерно в шести миллионах километров. Луна находится в 16 раз ближе.

В НАСА считают астероид потенциально опасным для нашей планеты, так как маршруты их полета пересекаются. В следующий раз небесное тело подлетит к Земле в мае 2031 года. Тогда оно будет подальше — примерно в 19 миллионах километров.

Астероида можно не боятся также в 2048-м и 2062 годах. Однако в апреле 2079-го он приблизится к Земле на 1,8 миллиона километров. Ученые НАСА считают, что если скала таких размеров врежется в нашу планету, это может привести к гибели цивилизации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые организуют прямую трансляцию с движением потенциально опасного астероида (52768) 1998 OR2. Она запустится 28 апреля в 21:00 по московскому времени.