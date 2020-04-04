«Красивая семья»: заботливый папа Станислав Бондаренко общается с дочкой

Артист подал пример, как даже время в изоляции можно провести и с удовольствием, и с пользой.

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Фото, видео: Instagram @st_bond

Актер Станислав Бондаренко показал подписчикам, как проводит время с семьей в изоляции из-за пандемии коронавируса. В строис Instagram он выложил видео, как дурачится дома с детьми.

«На режиме карантина. Время обеденного сна детей самое сладкое и самое прекрасное. Всем привет и здоровья», — написал актер.

Instagram @st_bond

У артиста большая семья: жена Аурика Алехина, старший сын от первого брака и две дочки от новой избранницы. Поклонники сразу отреагировали на красивый кадр и трогательное видео в комментариях. Многие отметили портретное сходство детей и их звездных родителей.

«Классное фото, теплое, семейное!»

«Тьфу, тьфу на вас. Любите, будьте любимы, здоровы»

«Очень красивая семья! Берегите себя!»

«Младшая копия мама, у старшей разрез глаз папин»

«Ой, до чего ж хорошенькие!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как супруга Бондаренко нарядила 11-месячную дочь в мышонка.

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