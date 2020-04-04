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«Мы не вечные»: кулинарный телеведущий Сталик Ханкишиев обратился к подписчикам из реанимации

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Алина Потёмкина
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Блогер рассказал, как неправильное питание привело его на операционный стол хирурга.

«Мы не вечные»: кулинарный телеведущий Сталик Ханкишиев обратился к подписчикам из реанимации

Фото: Instagram @stalic1962

Известный кулинарный блогер и телеведущий Сталик Ханкишиев перенес операцию на желудке. Врачи спасли его от многолетних проблем с пищеварением, которые давно беспокоили. В своем репортаже прямо из реанимации, где до сих пор находится кулинар, он рассказал, как эта ситуация повлияла на его подход к приготовлению блюд.

«Мы, молодые ребята, тогда вели себя неправильно. Мы не ели, мы жрали. Дорвались до какого-то успеха, и жрали, пили. Именно это привело к тому, что лопнул желудок, клапан, которые должен закрываться после того, как пища прошла по пищеводу, перестал закрываться», — вспоминает Сталик Ханкишиев.

По его словам, сейчас он хочет обратиться к молодому поколению с призывом следить за своим питанием смолоду. После того, как он пережил операцию, стали понятны простые вещи, которым, по его мнению, должен научить себя любой человек. Сталик внес некоторые изменения не только в свои рецепты, но и в целом в подход к питанию.

«Я хотел бы обратиться к молодым: „Ребят, надо беречь здоровье! Мы не вечные. Питаться надо вовремя. Все то, что я вам показываю, если это готовить правильно, это нормальная, комфортная еда. Может, благодаря этому мне удалось внести некоторые изменения в мои рецепты, которые позволили сделать еду более здоровой“. Кулинария — классное увлечение! Но надо понять, что две ложки плова имеют точно такой же вкус, как и десять. Я очень люблю плов. Но двадцать ложек — вполне достаточно, чтобы человек наелся. Не надо переедать. Потом попьете чай, съедите салатик и помидор с луком, и остановитесь», — призвал повар.

Он отметил также, что и количество выпиваемого алкоголя в повседневной жизни стоит свести к минимуму. Важно также регулярно проводить полное медицинское обследование и не стесняться обращаться за медицинской помощью.

«Долго живут не в горах, где чистый воздух и вода. Долго живут там, где хорошая медицина. Берегите себя! Тем более еще коронавирус… Можно провести это время с пользой. Сделайте за этот месяц что-то хорошее, ладно?» — обратился к подписчикам кулинар.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ведущая Тина Канделаки, известная своим кулинарными талантом, поделилась своим диетическим меню.

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