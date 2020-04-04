Почти вдвое сократилось число россиян, находящихся под наблюдением медиков из-за коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В настоящее время врачи наблюдают 205 612 человек. За истекший период 2020 года таких граждан было 389235. Также в ведомстве отчитались о количестве сделанных в России тестов на COVID-19.

«По состоянию на 3 апреля проведено более 639 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — цитирует агентство сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России еще не пройден. По словам главы правительства РФ, нельзя исключать развития событий по самому сложному сценарию.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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