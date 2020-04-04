В настоящее время в России сделано около 640 тысяч тестов на COVID-19.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner, Cozzoli/Fotogramma/Ropi, Hendrik Schmidt; ТАСС / Гердо Владимир

Тема:
Эпидемия коронавируса

Почти вдвое сократилось число россиян, находящихся под наблюдением медиков из-за коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В настоящее время врачи наблюдают 205 612 человек. За истекший период 2020 года таких граждан было 389235. Также в ведомстве отчитались о количестве сделанных в России тестов на COVID-19.

«По состоянию на 3 апреля проведено более 639 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — цитирует агентство сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России еще не пройден. По словам главы правительства РФ, нельзя исключать развития событий по самому сложному сценарию.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
4 апр
В России научились выявлять коронавирус за 30 минут с точностью до 100%
4 апр
Ситуация с COVID-19 в России развивается по благоприятному сценарию — Попова
4 апр
В России могут начать регистрировать браки и разводы через «Госуслуги»
4 апр
В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса
4 апр
Коронавирус нового типа пришел в человечество навсегда — академик РАН
4 апр
Волонтерам-медикам выделят 242 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом
4 апр
«Красивый такой неандерталец»: Верник рассмешил поклонников своим видом на самоизоляции
4 апр
Новорожденных близнецов в Индии назвали Ковид и Корона
4 апр
Врач рекомендовал отказаться от пробежек из-за опасности заразиться коронавирусом
4 апр
«У меня появились симптомы»: певица Pink и ее сын заразились COVID-19

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-5 месяцев, когда рождаются дети, влюбляющие в себя всех вокруг

Последние новости

12:56
В Мурманске нейтрализован боевик, планировавший теракт — НАК
12:54
Петербурженка с льготным проездным устроила скандал из-за требования кондуктора оплатить проезд
12:43
В России научились выявлять коронавирус за 30 минут с точностью до 100%
12:26
Ситуация с COVID-19 в России развивается по благоприятному сценарию — Попова
12:25
«Я буду петь для вас»: Нюша поддержала поклонников на карантине
12:12
В России могут начать регистрировать браки и разводы через «Госуслуги»

Сейчас читают

В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака
Соблюдающие карантин водители жалуются на эвакуацию их автомобилей и штрафы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок