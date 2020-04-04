Глава Роспотребнадзора объяснила, как россиянам удалось миновать «итальянский сценарий» распространения коронавируса.

Ситуация с COVID-19 в России развивается по благоприятному сценарию — Попова

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Тема:
Эпидемия коронавируса

Россия в борьбе с коронавирусной инфекцией сегодня идет по оптимистичному сценарию. Об этом заявила главный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова в документальном фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на одном из российских федеральных телеканалов.

«У нас сегодня рассчитано несколько сценариев: и самый благоприятный — оптимистичный, и самый неблагоприятный. Сегодня Россия идет по оптимистичному сценарию», — отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что огромного количества жертв от коронавируса на территории страны удалось избежать только благодаря своевременно принятым мерам безопасности. В то время как иностранные коллеги уже несколько месяцев боролись с распространением COVID-19, российские политики, а также сотрудники экстренных служб успели подготовить все необходимое, чтобы принять огромное количество пациентов и обеспечить их медикаментами.

«Мы имели эти два месяца для того, чтобы как следует подготовиться, и мы продолжаем это делать сейчас», — резюмировала главный санитарный врач РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России почти вдвое сократилось количество людей, находящихся под наблюдением медиков из-за коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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