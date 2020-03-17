«Ух, горячая!» — полуобнаженная Утяшева рассказала, чем заняться на карантине
Звезда поделилась советами из личного опыта.
Закрыть
Смотрите также:
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
Очевидцы сняли на видео падение метеорита в небе над Петербургом
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака
«Кожу пересадил?» — Поклонники гадают, куда исчезли татуировки Тимати
Фото, видео: Instagram @liasanutiasheva
Ляйсан Утяшева придумала оригинальный способ остановить панику на фоне распространяющейся инфекции коронавируса. Звезда поспешила успокоить подписчиков в Instagram, выложив «горячий» пост. На снимке — гимнастка позирует в бюстгальтере без бретелей и черных колготках, а рядом подпись с рекомендацией не бояться болезни, а проводить время с пользой для ума и тела.
«Коронавирус, конечно, зараза, которая порушила планы всех людей. Но пока бизнес стоит, можно офигенно самоизолироваться!» — обратилась к поклонникам звезда.
Утяшева намекнула, что в период карантина можно успеть: сесть на все виды шпагата, похудеть, приучиться себя к зарядке, начать изучать иностранные языки, попробовать приготовить экзотические блюда, ну и, наконец, почитать художественную литературу.
«Весь мир уже научили мыть руки, проводить время с семьей, сейчас вернемся к чтению книг и вообще превратимся в человека!» — отметила Ляйсан.
Кроме того, гимнастка добавила: самое главное сегодня — не сходить с ума, а коротать время с пользой для себя.
Фанаты Утяшевой целиком и полностью разделили позицию звезды. Многие даже заметили: принудительный карантин, наконец, помог людям вспомнить о семье и доме, а не быть сосредоточенными только на работе.
«Самое время сделать косметический ремонт! Я начинаю!»
«Я счастлива, что могу поиграть с малышом! Так давно ему обещала!»
«Ух, горячая! Но как всегда на позитиве! Молодец!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru показал, как Ляйсан Утяшева поздравила Павла Волю с его 41-м днем рождения.
Нашли ошибку?