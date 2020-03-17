Ляйсан Утяшева придумала оригинальный способ остановить панику на фоне распространяющейся инфекции коронавируса. Звезда поспешила успокоить подписчиков в Instagram, выложив «горячий» пост. На снимке — гимнастка позирует в бюстгальтере без бретелей и черных колготках, а рядом подпись с рекомендацией не бояться болезни, а проводить время с пользой для ума и тела.

«Коронавирус, конечно, зараза, которая порушила планы всех людей. Но пока бизнес стоит, можно офигенно самоизолироваться!» — обратилась к поклонникам звезда.

Утяшева намекнула, что в период карантина можно успеть: сесть на все виды шпагата, похудеть, приучиться себя к зарядке, начать изучать иностранные языки, попробовать приготовить экзотические блюда, ну и, наконец, почитать художественную литературу.

«Весь мир уже научили мыть руки, проводить время с семьей, сейчас вернемся к чтению книг и вообще превратимся в человека!» — отметила Ляйсан.

Кроме того, гимнастка добавила: самое главное сегодня — не сходить с ума, а коротать время с пользой для себя.

Фанаты Утяшевой целиком и полностью разделили позицию звезды. Многие даже заметили: принудительный карантин, наконец, помог людям вспомнить о семье и доме, а не быть сосредоточенными только на работе.

«Самое время сделать косметический ремонт! Я начинаю!»

«Я счастлива, что могу поиграть с малышом! Так давно ему обещала!»

«Ух, горячая! Но как всегда на позитиве! Молодец!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал, как Ляйсан Утяшева поздравила Павла Волю с его 41-м днем рождения.