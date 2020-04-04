Видео последствий взрыва в пятиэтажном доме в Орехово-Зуево с высоты птичьего полета

5-tv.ru публикует кадры последствий взрыва в жилом пятиэтажном доме на улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуево. На видео, снятом при помощи дрона, видна огромная дыра в здании.

На месте, где обрушились стены и перекрытия, работают бригады спасателей. Спецтехника разбирает завалы. С обратной стороны пятиэтажки видна пожарная лестница, развернутая до крыши.

Неравнодушные жители Орехово-Зуево приносят для эвакуированных жильцов дома, которых разместили в ближайшей школе, продукты питания и теплые вещи.

ЧП в жилом доме на улице Гагарина произошло 4 апреля в 13.08 по московскому времени. По предварительной версии, взорвалась неисправная газовая колонка в одной из квартир.

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли два человека, еще шестеро пострадали. Среди них подросток, которого спасли очевидцы в первые минуты после произошедшего. Четверо жильцов пятиэтажки остаются в больнице, в том числе трое в тяжелом состоянии. Всего из дома были эвакуированы 200 человек, взрывом полностью разрушены пять квартир и еще пять — частично.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших при взрыве в Орехово-Зуево возросло до двух человек.