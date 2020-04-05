«Горячая женщина»: Анна Семенович начинает утро в 13.00 дня с солевой ванны
У оставшейся из-за коронавируса без гастрольного тура артистки освободилась масса времени, чтобы заняться собой.
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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich
Анна Семенович, которая из-за коронавируса осталась без гастрольного тура, в самоизоляции с удовольствием занимается собой. Бывшая солистка группы «Блестящие» выложила в разделе сторис своего Instagram-аккаунта видео, на котором нежится в соляной ванне с косметической маской на лице. Певица посетовала, что раньше регулярно устраивать себе подобные удовольствия у нее не было времени и она пользуется режимом самоизоляции, чтобы побаловать себя.
«Теперь у меня каждое утро ванна и вот такая маска», — с упоением рассказывает Семенович.
А утро, судя по надписи на ролике, у поп-звезды начинается в час по полудни.
Поклонники артистки внимательно следят за тем, как их кумир проводит свой досуг, и не скупятся на комплименты своей любимице.
«Анечка, какая ты красавица, не отказывай себе ни в чем, тем более сейчас!»
«Анна Семенович, вы такая позитивная и горячая женщина»
«Ну, до чего же шикарная!», — пишут практически под каждым постом фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Семенович самоизолировалась от коронавируса одной из первых среди российских звезд. Причем она уединилась дома с в компании срезу двух мужчин: один из них ее возлюбленный, а второй — младший брат.
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