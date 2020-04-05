Анна Семенович, которая из-за коронавируса осталась без гастрольного тура, в самоизоляции с удовольствием занимается собой. Бывшая солистка группы «Блестящие» выложила в разделе сторис своего Instagram-аккаунта видео, на котором нежится в соляной ванне с косметической маской на лице. Певица посетовала, что раньше регулярно устраивать себе подобные удовольствия у нее не было времени и она пользуется режимом самоизоляции, чтобы побаловать себя.

«Теперь у меня каждое утро ванна и вот такая маска», — с упоением рассказывает Семенович.

А утро, судя по надписи на ролике, у поп-звезды начинается в час по полудни.

Instagram @ann_semenovich

Поклонники артистки внимательно следят за тем, как их кумир проводит свой досуг, и не скупятся на комплименты своей любимице.

«Анечка, какая ты красавица, не отказывай себе ни в чем, тем более сейчас!»

«Анна Семенович, вы такая позитивная и горячая женщина»

«Ну, до чего же шикарная!», — пишут практически под каждым постом фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Семенович самоизолировалась от коронавируса одной из первых среди российских звезд. Причем она уединилась дома с в компании срезу двух мужчин: один из них ее возлюбленный, а второй — младший брат.