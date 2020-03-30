«Вам готовая невеста!»: Божена Рынска рассекретила пол ребенка Петросяна
Молодая подруга юмориста Татьяна Брухунова подтвердила рождение малыша.
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Фото, видео: Instagram @bozhenarynska
Журналистка Божена Рынска, которая в начале марта стала мамой, до сих пор продолжает принимать поздравления от поклонников и друзей. Среди них отметилась и молодая помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которая по слухам, сама недавно стала мамой. Подруга юмориста написала пожелания наследнице Божены под одной из последних публикаций журналистки.
«Примите мои самые теплые поздравления!!! Здоровья малышке и счастливой судьбы!» — написала Брухунова.
«И вас также! Вот вам готовая невеста! Она уже очень красивая и женственная стала», — ответила ей Божена.
На это 31-летняя Брухунова отреагировала лишь смайликом с сердечками, косвенно подтвердив, что у них с Евгением Вагановичем родился сын.
Ранее стало известно, что Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова стали родителями. Об этом сообщил «СтарХит» со ссылкой на близких друзей пары. Якобы малыш появился на свет в одном из ведущих медицинских центров Дубая.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Никас Сафронов поздравил Петросяна с рождением ребенка.
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