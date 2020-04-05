🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 5 апреля, Луна находится в знаке Дева. Это благоприятное время для того, чтобы заняться кропотливым трудом, требующим вдумчивости и сосредоточенности.

♈ Овен

Овен, знание не приходит в один момент. Иногда нам кажется, что мы полностью осведомлены, но затем, как гром среди ясного неба, на нас обрушивается новая информация. Нельзя быть готовым ко всему. Импровизируйте.

Космический совет: импровизируйте.

♉ Телец

Телец, свобода — это хорошо, но не стоит забывать о близких людях. Иногда вам хочется побыть в одиночестве, а в нынешних реалиях, это как никогда актуально. Но стоит помнить, как важно учитывать и желания другого человека. Во избежание конфликтов необходимо разговаривать.

Космический совет: уважайте границы других.

♊ Близнецы

Близнецы, каков ваш вклад в развитие мира? В глобальном смысле этого слова. Вы хотите оставить свой след, но никак не можете решиться. Ваш знак зодиака сам за себя говорит об огромном творческом потенциале, к тому же вы обладатель доброго сердца.

Космический совет: привнесите добро в этот мир.

♋ Рак

Рак, у каждого действия есть причина и последствия. Когда мы делаем кому-то больно, то зачастую именно это же получим в ответ. То же самое с позитивными эмоциями. Постарайтесь обращать внимание на свои слова и поступки.

Космический совет: отвечайте за свои действия.

♌ Лев

Лев, отнеситесь с большим вниманием к самим себе. Вы слишком много энергии тратите на других людей, необходимо наполнить этот сосуд. Примите ванну с пеной или сделайте комплексный уход для лица.

Космический совет: позаботьтесь о себе.

♍ Дева

Ваше свободное время предоставило вам возможность выполнить отложенные задачи и проекты. Позвольте себе насладиться последними достижениями. Иногда планы меняются, однако это отнюдь не повод грустить и впадать в уныние.

Космический совет: позвольте себе наслаждаться последними достижениями.

♎ Весы

Жизнь не всегда дает нам второй шанс, и когда это происходит, вы должны схватить его обеими руками. Эта возможность может появиться где угодно — в работе, личной жизни и других сферах жизни. Также это время духовного роста для вас.

Космический совет: когда жизнь дает вам второй шанс, пользуйтесь им!

♏ Скорпион

У всех нас есть представление о том, как обстоят дела и какими они должны быть. Когда эти убеждения расшатываются, они вызывают у нас волнения. Вместо того, чтобы сопротивляться процессу перемен или вернуться к старым путям, сделайте глубокий вдох и облегчите дискомфорт. Слушайте, что говорит вам ваш внутренний голос. Поверьте, что вы скоро будете на верном пути.

Космический совет: пересмотрите свою систему убеждений.

♐ Стрелец

Вы свободны создавать жизнь, о которой всегда мечтали. В воздухе столько магии и синхронности. Будьте открыты для случайных разговоров и случайных встреч. Не забывайте платить за добро. Нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы обратиться к тем, кому повезло меньше, чем вам.

Космический совет: колесо фортуны поворачивается в вашу пользу.

♑ Козерог

Мы находимся в процессе массового пробуждения, побуждающего нас уважать Мать-Землю, источник нашего существования, размышлять над темой единства и сосуществовать с окружающей нас жизнью. Речь идет не только о том, что вы практикуете в этот период времени, но и о том, кем вы становитесь. Время вносить постоянные изменения в образ жизни сейчас. «Замедление» — еще одна важная тема для человечества. Осознанно убирайте беспорядок, заменяйте производительность творчеством и совершенствуйте искусство быть в настоящем.

Космический совет: подумайте над темой преобладания единства над разделением.

♒ Водолей

Карантин — не повод попивать коктейли и бездельничать. Не забудьте проверить свой список целей, как краткосрочных, так и долгосрочных. Нет причины, по которой вы не можете взрастить семена, даже когда мир заблокирован.

Космический совет: дисциплина — прежде всего.

♊ Рыбы

Кажется, это идеальное время для освоения новых навыков и оттачивания старых. Прежде чем экспериментировать, придерживайтесь проверенной модели. Вам просто нужно научиться ходить, прежде чем вы сможете бежать. Некоторые из вас могут также помочь другим развить навык, который вы усовершенствовали за определенный период времени. В этом красота человеческого опыта: вы можете одновременно быть и шедевром, и работой.

Космический совет: это идеальное время для освоения новых навыков.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля.