Пропажу подозреваемого два месяца не замечали в ростовском СИЗО

Подмену одного подозреваемого на другого не заметили в СИЗО № 5 под Ростовом. Выяснилось, что к одному из задержанных пришел некий мужчина, который представился его адвокатом. Однако оказалось, что его документ был подделкой, а внешность он изменил с помощью очков и парика. На встрече арестант и его «защитник» поменялись одеждой и ролями, пишет РЕН ТВ.

Фальшивый адвокат остался в СИЗО, а подозреваемый спокойно покинул изолятор.

Все произошло еще в феврале месяце, однако известно об этом стало только в апреле.

В настоящий момент в СИЗО проводится проверка. Официального подтверждения ФСИН не поступало.

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