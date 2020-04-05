Пропажу подозреваемого два месяца не замечали в ростовском СИЗО
О происшествии стало известно в начале апреля.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев
Подмену одного подозреваемого на другого не заметили в СИЗО № 5 под Ростовом. Выяснилось, что к одному из задержанных пришел некий мужчина, который представился его адвокатом. Однако оказалось, что его документ был подделкой, а внешность он изменил с помощью очков и парика. На встрече арестант и его «защитник» поменялись одеждой и ролями, пишет РЕН ТВ.
Фальшивый адвокат остался в СИЗО, а подозреваемый спокойно покинул изолятор.
Все произошло еще в феврале месяце, однако известно об этом стало только в апреле.
В настоящий момент в СИЗО проводится проверка. Официального подтверждения ФСИН не поступало.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава «Ордена пути» «наколдовала» магической защиты на шесть миллионов рублей.
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