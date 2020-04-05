Детская писательница Жаклин Уилсон совершила каминг-аут в 74 года

Детская писательница Жаклин Уилсон совершила каминг-аут. 74-летняя жительница Великобритании сообщила, что уже 18 лет состоит в отношениях с женщиной.

Откровенное признание писательница сделала в преддверии выхода книги «Love Frankie» («Люблю Фрэнки»), посвященной рассказу о влюбленных мужчинах.

Уилсон сообщила, что никогда не делала из своей ориентации большой тайны. Близкие всегда знали о ее предпочтениях.

Ранее Жаклин была замужем: в 1965 году (в 20 лет) она вышла за Уильяма Уилсона. Через два года у них родилась дочь Эмма, которая тоже стала писательницей. В 2017 году ее мать сообщила, что брак был «нормальным, но с бывшим мужем ее связывало мало общего».

Жаклин Уилсон прославилась произведениями для детей и подростков, которые затрагивают темы развода, усыновления и жизни в детском доме. Славу ей принесла книга «Дневник Трейси Бикер», написанная в 1991 году. По произведению телеканал BBC снял сериал «История Трейси Бикер». Он успешно шел с 2002-го по 2006 годы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что каминг-аут совершил звезда сериала «Во все тяжкие» Ди Джей Куоллс.