Карантин изменил привычный ритм жизни россиян. Кто-то начал читать взахлеб, кто-то проводить больше времени с детьми, а некоторые стали переживать, что обзаведутся за дни отдыха лишними килограммами, и сели на диету. К последней категории можно отнести певицу Юлию Ковальчук, пишут «Дни.ру». На последнем фото, которым звезда поделилась с подписчиками, ее отличает чрезмерная худоба.

«Так. Уж запуталась, какой день на карантине, а в зеркало пока смотреть не страшно — полет нормальный», — написала Ковальчук.

Instagram @juliakovalchuk

Поклонники артистки ужаснулись, до чего довела себя их любимица, возможно, в попытках сохранить фигуру.

«Какая худая! Как питаетесь на карантине?»

«Ты уж кушай пожалуйста, душа-девица»;

«Про здоровье лучше, а не красоту думайте»;

«Юленька, какое зеркало? Вы точно кушаете?» — встревоженно писали фолловеры.

Впрочем, нашлись и те, кто похвалил певицу за умение держать себя в форме и даже позавидовал ее облику.

«Какой пресс!!!»

«Как быть такой же худой? Ем мало, тренируюсь, а не худею»;

«Юля, красотка!» — прокомментировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Ковальчук попыталась напугать поклонников, выложив селфи в косметической маске для лица и домашнем халате.