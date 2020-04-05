Ровно 75 лет назад, 5 апреля 1945 года советские войска начали штурм столицы Австрии — Вены. Это была финальная часть Венской наступательной операции, начавшейся еще в середине марта. В ней участвовали войска 3-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Федора Толбухина, левого крыла 2-го Украинского фронта под руководством маршала Родиона Малиновского и Дунайской военной флотилии, возглавляемой контр-адмиралом Георгием Холостяковым. В штурме также принимали участие болгарские войска. Общая численность наступавших превышала 700 тысяч человек. Техническое оснащение было представлено 17 тысяч орудий, 1300 танками и тысячью самолетов.

Оборона города состояла из немецких и венгерских подразделений численностью 430 тысяч человек, на вооружении которых имелось шесть тысяч орудий, 700 танков и 700 самолетов. Руководил ими генерал-полковник войск СС Йозеф Дитрих.

Как рассказал РИА-Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, Гитлер под страхом смерти запретил сдавать город и приказал удерживать его до последнего. Сражение имело для него лично большое психологическое значение — ведь Австрия была его родиной и присоединилась к Германии в 1938 году. Были и другие причины.

«Руководство Германии всеми средствами стремилось удержать этот экономический район, поскольку здесь находились последние нефтедобывающие производства, которые снабжали топливом германскую армию», — пояснил историк.

По его словам, все мужское население Вены от 16 до 60 лет было рекрутировано в народное ополчение Третьего рейха. Бойцам выдали фаустпатроны и приказали останавливать советские танки. Немецкое командование пыталось превратить Вену в неприступную крепость.

«Местность способствовала созданию крепкой обороны: австрийские ландшафты — это горные кряжи и многочисленные каналы, которые затрудняют продвижение войск. Немцы врывали танки и самоходные орудия в землю. На танкоопасных направлениях на подступах к городу были отрыты противотанковые рвы и установлены противотанковые и противопехотные препятствия и заграждения. Были подготовлены опорные пункты в несколько линий обороны, которые состояли из трех рядов окопов, дотов, дзотов, защищенных колючей проволокой и минными заграждениями. В самом городе улицы были перекрыты баррикадами, завалами и заминированы. Во многих строениях были оборудованы огневые точки», — рассказал Михаил Мягков.

Маршал Толбухин, намереваясь предотвратить фатальные жертвы среди мирного населения и спасти исторические памятники Вены, 6 апреля обратился к жителям австрийской столицы с призывом оставаться на месте, не дать фашистам разрушить город и оказывать помощь советским войскам. По словам историка, многие на этот призыв откликнулись.

«Советское командование приняло решение не использовались в Вене тяжелое вооружение. Действовали специальные штурмовые группы, которые состояли из саперов, бойцов инженерных подразделений, минометчиков, стрелков, снайперов, которые штурмовали отдельные кварталы. Использовался опыт обороны Сталинграда и обороны Будапешта», — напомнил Мягков.

Фашисты взорвали в Вене все переправы, оставив только Имперский мост (Райхсбрюке), чтобы иметь возможность перебрасывать силы между восточной и западной частями города, но и он был заминирован. Задачей советских войск было взять инженерное сооружение, не разрушив его. Атаки продолжались несколько дней.

«В захвате моста участвовал будущий народный артист Георгий Юматов, который сыграл главную роль в фильме „Офицеры“. Во время боя он был тяжело ранен», — рассказал историк.

По словам Мягкова, когда Вена была взята, солдатам и офицерам разрешили прогуляться по городу. Поприветствовать их вышло почти все население — из окон раздавалась музыка, люди пели и танцевали, дарили советским военным цветы.

Однако победа эта досталась высокой ценой: советская армия потеряла почти 168 тысяч человек, около 38 тысяч из них — безвозвратно. Оказались уничтоженными 600 танков, почти 800 орудий и около 600 самолетов.

«За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные в ходе Венской операции, 50 соединений и частей удостоены почетного наименования „Венские“. 9 июня 1945 года была учреждена медаль „За взятие Вены“, которой были награждены более 268 тысяч советских воинов», — отметил научный директор РВИО.

В честь взятия Вены в Москве 13 апреля 1945 года был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Минобороны России обнародовало рассекреченные документы, касающиеся освобождения столицы Венгрии — Будапешта.