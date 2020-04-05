Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису. По его словам, рецессия, вызванная, в том числе и пандемией коронавируса, еще даст о себе знать.

Представитель Кремля отметил, что для устранения последствий спада в экономике потребуется координация антикризисных мер со стороны других государств.

«Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису. И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств», — сказал Дмитрий Песков в эфире федерального телеканала.

Официальный представитель Кремля добавил, что в ходе подготовки к мировому экономическому кризису еще «предстоит много работы».

Комментируя решение президента РФ Владимира Путина о продлении нерабочих дней в России до конца апреля, Дмитрий Песков подчеркнул, что вынужденная мера станет «чрезвычайной и огромной нагрузкой» на экономику РФ. Несмотря на это, по его словам, жизнь и здоровье граждан важнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему экономика европейских стран оказалась неспособна противостоять кризису в период пандемии.

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