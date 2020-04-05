Почему экономика европейский стран оказалась неспособна противостоять кризису в период пандемии

Мы уже не раз говорили, что пандемия стала проверкой для всей цивилизации. Не только истинных ценностей, и настоящих связей, но глобальных систем человечества. Как только вирус будет побежден, а иного варианта у нас нет, мир изменится. И первым удар на себя примет процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции. Проще говоря — глобализация. А эта система уже трещит по швам.

На этой неделе британцы пришли в ужас. Не от вируса, точнее не совсем от него. Британское сельское хозяйство встало. Работать некому. Англичане с удивлением обнаружили что 90% работников отрасли — это приезжие, которые убежали домой, когда грянул гром. И что делать?

Мы копнули чуть глубже и задались вопросом, а что делать Испании, Франции, Германии, Италии, где ровно те же самые проблемы, и не только в сельском хозяйстве. Сейчас редкие голоса тех, кто пытается привлечь внимание к проблеме тонут в коронавирусном сонме.

А вернутся ли рабочие, когда все кончится? Совершенно не факт. Да и к тому моменту, вполне возможно, уже некуда будет возвращаться. Кирилл Сергеев расскажет, почему так.

Итальянец Паоло Кампизи проводит экскурсию по опустевшему заводу консервов. На огромном производстве — тонны сырья, которые теперь пойдут в утиль. Наемных работников уже отправили в вынужденный отпуск из-за пандемии. Попрощались и с трудовыми мигрантами, которые сами разъехались по домам.

«Отъезд мигрантов и требования властей насчет итальянцев слишком больно ударили по нам. От нашего штата сотрудников осталась только половина, мы просто отправляем готовые запасы. Производство остановлено», — рассказывает Паоло Кампизи, предприниматель.

И таких опустевших предприятий по всей Европе сотни, если не тысячи. На немецких полях дозревает спаржа, собирать которую просто некому. А вот и французский фермер в гордом одиночестве сеет свеклу, попутно сочиняя задачки для социальных сетей.

Но европейским властям теперь не до шуток. Вместе с Италией, Францией и Германией гибнет и сельское хозяйство Испании — одного из крупнейших экспортеров пшеницы и фруктов. В сельском хозяйстве там были заняты сразу 400 тысяч мигрантов. Мясные фабрики простаивают, на молочных фермах — ни души.

Убытки от такого оттока рабочей силы уже оценивают в миллиарды евро. И если кому-то кажется, что все не так серьезно, просто вдумайтесь. Через пару месяцев в Европе не досчитаются примерно трети морепродуктов, которые и без того приходится импортировать. То же самое ждет овощи и фрукты, закупать которые вновь придется за рубежом и в еще больших количествах. И когда это закончится — неизвестно. Ведь даже после эпидемии приезжие вряд ли вернутся сразу.

На такую миграционную иглу Старый свет подсел еще в середине прошлого века, когда в Германию впервые начали приглашать гастарбайтеров. Вахтовые рабочие были согласны трудиться за минимально возможные деньги, и сегодня не изменилось ничего — если средняя зарплата немца составляет 2500 евро, то мигранта — всего полторы у нелегальных, сезонных коих большинство и того меньше. Десятилетиями Европа переживала экономический подъем: ведь вместе с производительностью труда ожидаемо рос и ВВП, в среднем на 3-4% в год. Но теперь эксперты уверены: настало время расплаты. Новых людей для освободившихся вакансий нет и не будет.

«Это шок, это депрессия и развал экономики. У нас в Германии толпы людей стояли за дверью и говорили: „Я сделаю эту работу задешево“. А местные не были готовы работать за такие деньги. Не готовы и сейчас, хотя безработица бьет рекорды», — говорит Майкл Мросс, экономист.

И, кажется, европейцы не заметили, как мигранты подменили граждан ЕС в целых отраслях. Герои анекдотов — строители-украинцы и плиточники-молдаване годами уезжали в более богатые Польшу и Чехию. Их граждане в поисках лучшей жизни перебирались на запад еще дальше, занимая нишу электриков, сантехников, механиков. А в сельском хозяйстве на юге Европы оседали выходцы из Африки. Теперь европейские власти спешно спасают то, что осталось. Еврокомиссия обещает выделить на борьбу с безработицей 100 миллиардов евро. Вот только и этого может быть мало.

«Ресурсов у государства, экономики хватит максимум на несколько месяцев. Если финансировать это из заемных средств, то соотношение долга, то ни один ВВП не выдержит», — считает Вадим Малкин, политолог.

Вместе с властями убытки уже подсчитывают и сами предприниматели. Из-за полной изоляции и нулевого спроса по Европе прокатилась волна банкротств, в первую очередь — небольших компаний. В ЕС уже обещают бизнесменам налоговые каникулы и поблажки по кредитам, но минимум треть предприятий рискует до них не дожить. Та же Франция, которая недавно изнывала от наплыва мигрантов, теперь умоляет их вернуться.

«Это все просто разрушает предприятия, основанные на трафике людей. Маленькие фирмы — пекарни, фермы, а это две трети всех рабочих мест по всей Европе. Это же актуально и для Америки, и для Японии. Там точно такая же ситуация», — говорит Ричард Вернер, экономист.

Но пример того, как именно можно противостоять кризису, миру уже показала Россия. Из-за санкций последних лет и программы импортозамещения в стране научилась справляться с проблемами без посторонней помощи. Все, что нужно, теперь производят дома и силами собственных граждан: страна обеспечивает себя мясом на 95%, овощами и фруктами — на 80, а меры для антикризисной поддержки бизнеса приняты заранее и уже работают.

«То, что было нашей проблемой или бедой в условиях кризиса, стало нашим преимуществом. Экономики развитых стран падают вниз с пятого этажа, а мы со второго», — считает Вадим Малкин, политолог.

Но вместо того, чтобы перенять российский опыт, на Западе зачем-то вновь наступают на старые грабли. После окончания эпидемии уже американские политики призывают страны к более тесной интеграции. В приоритете — открытая торговля, взаимные инвестиции и поощрение новых волн миграции. О том, какой от них толк во время таких кризисов, в Европе задумываются единицы.

«Идея мультиглобализма сейчас терпит колоссальный крах. У нас нет ни одного предприятия, которое может самодостаточно, работать и продолжать работы. Вот это сейчас рухнет. Люди вернутся назад к старым рецептам», — уверен Вольдемар Гердт, предприниматель, экс-депутат бундестага.

Если в Европе не начнут учиться на своих ошибках и в первую очередь рассчитывать на себя, то следующий кризис может уже не подкосить, а полностью похоронить экономику Евросоюза. Ведь полувековая выгода от тех же мигрантов уже оборачивается колоссальными затратами.

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