По предварительной информации, ранения получили несколько человек, среди которых может быть ребенок.

В Тюменской области вооруженный мужчина открыл огонь по людям

В тобольской деревне Маслова в Тюменской области вооруженный ружьем мужчина открыл огонь по людям. Об этом сообщает 72.ru.

Предварительно, ранения получили несколько человек, среди которых может быть ребенок.

На месте в настоящее время работают правоохранительные органы. Обстоятельства ЧП устанавливаются. В департаменте здравоохранения области изданию сообщили, что госпитализирован один человек. 

Гибелью пяти человек накануне в выходные закончилась стрельба в Рязанской области. Как сообщал ранее 5-tv.ru, по версии следствия, 4 апреля около 22 часов подозреваемый в убийстве вышел на балкон своей квартиры и сделал замечание компании молодых людей из-за шума под окнами. В ходе словесной перепалки, мужчина схватил охотничье ружье, выскочил на улицу и расстрелял четверых мужчин и женщину. От полученных ранений пострадавшие скончались на месте.

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