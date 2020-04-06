Муж Гагариной раскрыл свои достоинства и недостатки

Фотограф поделился своим снимком вполоборота и планами возможных изменений в карьере после карантина.

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Фото, видео: Instagram @isxakov

Самоизоляция изменила физические параметры рабочие планы супруга Полины Гагариной. Известный фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал на своей странице в Instagram снимок, где предстал крупным планом вполоборота. Так художник решил продемонстрировать отпечаток, который наложил на него карантин. К кадру он добавил текст из трех пунктов.

«Первое. У меня действительно маленькие уши. Второе. Я похудел или мне кажется? Третье. К концу карантина я буду готов начать новую карьеру — мужчины-фотомодели 40+», — написал Исхаков.

Instagram @isxakov

Уши фотографа на снимке выглядят и впрямь уменьшенными. Но не исключено, что такой эффект дает угол съемки. Он же делает лицо автора более продолговатым. Поэтому у поклонников возникли сомнения об этом недостатке Дмитрия. Что же касается похудения, то здесь подписчики спорить не стали: пребывание дома к удивлению многих избавило его от лишних килограммов.

В этой связи фотографу ничего не мешает стать супермоделью. С фигурой, как и с лицом, у мужчины все в порядке. Разве что многие советуют Исхакову сбрить бороду. По мнению юзеров, так он станет выглядеть еще лет на 15 моложе.

«Глаза, брови, действительно притягивающие взгляд уши, худоба, карьера модели… согласитесь, не самое главное в мужчине»;

«Вы правда похудели, молодец!»

«Дмитрий! Вы потрясающе выглядите! Так держать», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруг Полины Гагариной предстал в образе грустного ангела.

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