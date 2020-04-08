С проверкой о том, как карантин выполняют вернувшиеся из-за границы россияне, могут нагрянуть в любой день.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Все, кто вернулся из-за границы, должны провести две недели на карантине. Соблюдают ли люди это условие, выясняет полиция. С проверкой домой могут нагрянуть в любую минуту.

Так, в Петербурге за сутки установили троих нарушителей. Двое вернулись из Норвегии, девушку отправили на обсервацию в пансионат «Заря», что под Петербургом, молодого человека поместили в инфекционную больницу. Он скрыл, что у него высокая температура.

И еще один мужчина после поездки в Турцию карантин вообще не соблюдал. И даже в присутствии полиции собрался на прогулку с собакой.

Как оказалось, мужчина активно ездил по делам на своем автомобиле, машину засекли уличные камеры. Теперь водителю все же придется исключить все контакты. За этим будет следить ОМОН, который круглосуточно охраняет пансионат Заря под Петербургом.

К слову, сегодня Северная столица показала плохой пример самоизоляции. На улицах было многолюдно. Видимо, из-за хорошей погоды. В Петербурге плюс 17. И это температурный рекорд, который держался 25 лет. Поэтому люди поспешили на набережные, отправились на шашлыки, кто-то даже рискнул позагорать и искупаться в водоемах.

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Тема:
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