Если в эти дни вам приходится ходить на работу — прислушайтесь к Роспотребнадзору, и его новым рекомендациям по трудовой гигиене.

Во-первых, надо максимально самоизолироваться на рабочем месте — разделиться с коллегами по разным комнатам, на разных этажах, в разные смены. Собственник помещений офисного здания или цеха должен организовать контроль температуры, регулярную уборку раз в два часа минимум и антисептик на каждом этаже.

Запрещено обедать на рабочем месте, и уж тем более проводить корпоративы. И самое главное запоминайте, а лучше записывайте, контакты в течение дня. Если что — ближний круг под карантин на две недели, дальний круг — через два рукопожатия — просто под наблюдение.

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