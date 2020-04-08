Нетрезвый подросток на автомобиле пытался уйти от преследовавших его полицейских задним ходом. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 7 апреля в центре Сыктывкара.

Автоинспекторы заприметили подозрительный ВАЗ-2114 в районе перекрестка улицы Маркова и Сысольского шоссе. Отечественная легковушка двигалась с выключенными фарами. Стражи порядка потребовали водителя остановиться, а тот, в свою очередь, поддал газу и попытался скрыться.

Во время погони водитель более 15 раз грубо нарушил правила дорожного движения — выезжал на «встречку», выполнял обгон на пешеходном переходе, проезжал перекрестки на красный свет. Когда «лихач» выскочил на известный в столице Коми перекресток с кольцевым движением, он не справился с управлением и прилично повредил авто о дорожные ограждения и знаки. При этом нарушитель не переставал искать возможность оторваться от преследователей даже задним ходом.

В определенный момент на Октябрьском проспекте полицейские настигли автомобиль и задержали горе-гонщика. Выяснилось, что 15-летний парень сель руль машины, принадлежавшей его матери. В результате медицинского освидетельствования было установлено, что подросток находился в состоянии наркотического опьянения.

Отвечать за содеянное предстоит самому несовершеннолетнему нарушителю и его родителям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять патрулей участвовали в погоне за нетрезвым водителем в Петербурге.