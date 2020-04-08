Известная балерина стала жертвой мошенников в Москве

Солистка балетной труппы Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Анастасия Лименько стала жертвой телефонных мошенников в Москве. С банковской карты артистки злоумышленники списали 250 тысяч рублей.

Обстоятельства хищения денежных средств у Анастасии Лименько устанавливаются. Балерина обратилась в правоохранительные органы.

«Установлено, что Лименько позвонил неизвестный, представившись сотрудником ПАО „ВТБ“, обманным путем завладел реквизитами ее карты, после чего были списаны деньги в сумме 250 тысяч рублей», — сообщил источник в полиции.

Балерина известна московской публике такими ролями, как Снегурочка («Снегурочка» Вл. Бурмейстера на музыку П. И. Чайковского), Кукла («Щелкунчик» П. И. Чайковского, хореография В. Бурмейстера), Кривляка («Золушка» С. С. Прокофьева, хореография О. Виноградова) и множеством других.

Анастасия Лименько не первая жертва московских мошенников. В начале года финалистка «Битвы экстрасенсов» Диларам Сапарова и ее муж — бывший участник «Дома-2» Алексей Гажиенко лишились 400 тысяч рублей. Тогда преступники установили переадресацию вызовов и сообщений со смартфона Гажиенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гоген Солнцев переживает за похищенные вместе со смартфоном пикантные фото. Экс-звезда «Дома-2» рассказал, как стал жертвой мошенника-клофелинщика.