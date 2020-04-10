Первая жена Пригожина потеряла оставленные им квартиры из-за МФО. Дети продюсера оказались на улице

Иосиф Пригожин бьет тревогу: его дети от первого брака оказались без крыши над головой. Квартиры, которые он купил им в наследство, могут достаться совершенно чужим людям. Кто виноват в сложившейся ситуации? И как продюсер намерен спасать родственников? Только в программе «Светская Хроника»!

Иосиф Пригожин — многодетный отец. С тремя своими наследниками от разных жен прекрасно общается и всем им обеспечил безбедное будущее. Во всяком случае, так он думал до определенного момента.

Пригожин: «Какая разница, куда они потратили? Главное, что все просрали».

Со своей первой женой Еленой Соколовой Пригожин расстался, когда их дети — Дмитрий и Даная, были совсем маленькими. По словам продюсера, после развода он оставил все имущество бывшей супруге. Впоследствии оно должно было перейти к детям. Но недавно оказалось, что молодые люди остались без наследства.

«В 1997 году я купил квартиру, заработал деньги. Слушайте, 100 миллионов сейчас, по сегодняшнему времени, стоила та квартира. Продали за 36. Вторую заложили, третью тоже заложили. Землю в Домодедовском районе тоже куда-то засадили. Деньги какие-то, которые я давал, тоже засадили. Ну так же не бывает», — рассказал Иосиф Пригожин в интервью программе «Светская Хроника».

Все началось три года назад, когда матери Димы и Данаи понадобились деньги на расширение бизнеса. Елена с мужем обратились к услугам частной компании за так называемым микрозаймом. Деньги решено было взять под залог имущества.

Даная Пригожина: «Мама — пенсионерка, бабушка — пенсионерка, у меня инвалидность третьей группы, у брата. То есть кому дадут в банке кредит? Никому, соответственно они пошли туда».

«Чтобы взять деньги в долг в микрофинансовой организации, нужен только паспорт. Когда сотрудник говорит людям „одобрено“, люди зачастую уже ничего не слышат. И им сложно оценить риски и навязанные проценты», — рассказал адвокат Александр Голиков.

Вначале все было прекрасно. Деньги на руках, дела пошли в гору. Но очень быстро ситуация изменилась.

Даная Пригожина: «Платили раз в три месяца по 150, в четвертый месяц 700 тысяч, также во второй. То есть это получатся раз в месяц надо было платить 300 и миллион 400. То есть, понимаете, суммы просто задавили».

Закончилось все печально: обе квартиры перешли в собственность черных риелторов.

Даная Пригожина: «Было написано, что они берут в залог, а оказывается, сейчас выясняется, они там не живут и не жили. Они брали в аренду, типо продали квартиру».

В итоге Даная, Дмитрий и их 80-летняя бабушка фактически оказались на улице.

Александр Голиков: «Сотрудники вводят в заблуждение, совершают подлог документов. Вместо кредитного договора под залог квартиры, оформляют сделку купли-продажи. И даже если заемщик оказывается бдительным, вовремя замечает подлог документов, то кредиторы, как правило, убеждают его подписать эти документы. Оговаривая это тем, что это их страховка на случай невозврата долга».

Пострадавшая сторона обратилась в суд. Теперь они пытаются доказать незаконность действий мошенников и вернуть свое имущество.

Даная Пригожина: «Сейчас идет следствие, разбираемся. Я думаю, мы добьемся своего».

Даная тяжело переживает сложившуюся ситуацию. Девушка признается: было ужасно неловко просить отца о помощи. Ведь она и раньше обращалась к нему лишь в самых крайних случаях:

«Куда бы я не пошла, мне — „Что, папа не может засунуть тебя туда?“ Очень у людей странное отношение».

Но в деле с квартирами они с братом приняли единогласное решение: без поддержки папы не обойтись. Продюсер сразу пришел им на помощь.

Пригожин: «Дочке я снял квартиру, теща на улице. Сейчас веду переговоры с представителями, кто занял. Ну, микрозаймовая организация, пытаемся найти общий язык, веду переговоры».

Иосиф делится: ему обидно. Ведь все это он заработал тяжелым трудом:

«Спустили! Ну куда их тратят? Ну купили какую-то *****, откуда я знаю? Я же за ними не слежу. Куда ее этот молодой муж потащил, туда и потратили».

Продюсер уверен: во всех проблемах виноват нынешний супруг Елены. Якобы это он подбил женщину на такое радикальное решение — заложить сразу две квартиры.

Пригожин: «Она вышла замуж за какого-то парня из Ставропольского края. Ну, я не знаю, чем она думала, я не знаю. Любовь зла — полюбишь и козла».

Но Даная против нового избранника матери ничего не имеет. Девушка заявляет: для нее важнее всего — мир в семье.

Даная Пригожина: «Мне в этой жизни ничего, правда, кроме хорошего отношения, чтобы никто не был поруган в семье. Особенно, когда семья большая».

А любые проблемы, по ее словам, можно решить. Особенно, когда есть от кого ждать помощь.