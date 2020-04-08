Правительство РФ выделило 3,5 миллиарда рублей для поддержки туристических компаний.

Кабмин возместит туроператорам затраты из-за коронавируса

Фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь

Тема:
Эпидемия коронавируса

Кабмин выделил 3,5 миллиарда рублей на возмещение туроператорам части затрат из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распоряжении на сайте российского правительства. Согласно документу, сумму передадут Ростуризму для предоставления субсидий.

Затраты возмещаются по договорам об оказании услуг в сфере выездного туризма и в связи с вывозом туристов из стран, охваченных пандемией. Туроператорам компенсируют стоимость рейсов, которыми возвращали российских путешественников из-за границы.

Кроме того, правительство приняло решение о возврате средств туристам за счет фонда персональной ответственности туроператоров. Граждане имеют права обратиться за компенсацией, если их сорванная поездка пришлась на период действия ограничений, связанных с COVID-19.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия возобновила вывоз своих граждан из-за рубежа.

К утру 8 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 8672, что на 1175 больше, чем днем ранее. Больные COVID-19 зарегистрированы в 81 регионе страны. Выздоровели 580 человек. Отмечается также, что за все время пандемии коронавируса в России было проведено более 900 тысяч тестов.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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