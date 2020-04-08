«Его спас ангел-хранитель»: сын Никаса Сафронова рассказал о ДТП с участием отца
Лука Сафронов-Затравкин считает себя виноватым в том, что его отец сломал себе зуб и повредил палец в собственный день рождения.
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Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial, 5-tv.ru
Пианист Лука Сафронов-Затравкин, сын известного художника Никаса Сафронова, назвал себя виноватым в ДТП с участием его отца. Об этом он сообщил в комментарии Daily Storm.
«Я, конечно, в этом виноват — это абсолютно точно <…> Я чувствую вину, потому что сам мог привезти продукты, как должны делать любые нормальные дети для своих родителей — привозить еду и все необходимые вещи к ним домой», — пояснил Лука.
Он добавил, что уговаривал отца не выходить из дома. 64-летний художник входит в группу риска по коронавирусу из-за возраста, поэтому должен как можно меньше контактировать с другими людьми. К счастью, он не очень сильно пострадал в результате аварии.
«Каким-то чудом Никас Степанович не сильно пострадал. Головой ударился его брат, Алексей Степанович, а Никас сломал себе зуб и повредил немножко палец. От медицинской помощи он отказался. Состояние его здоровья — более или менее, а вот у пассажиров такси — хуже. Их экстренно госпитализировали на двух каретах скорой помощи», — сказал сын художника.
Он напомнил, что осенью прошлого года Никас Сафронов уже попадал в ДТП на том же автомобиле. Тогда Porsche Cayenne художника на Рублево-Успенском шоссе протаранил KIA Rio.
«Думаю, что машину он будет менять, потому что такая череда обстоятельств. Его спас ангел-хранитель, в день рождения он остался цел и невредим, по большому счету», — считает Лука.
Как сообщал 5-tv.ru, Никас Сафронов попал в ДТП в ночь на 8 апреля — свой день рождения. Вместе с братом он поздним вечером поехал в магазин, чтобы купить все необходимое к грядущему празднованию. Стоя на перекрестке на Тверской улице, в них неожиданно влетел каршеринговый автомобиль. Последний отрекошетил в паркетник художника из-за врезавшегося в него такси. 5-tv.ru ранее публиковал видео с моментом ДТП.
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