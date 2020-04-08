Бандитское ограбление и тяжелая болезнь: непростая судьба Надежды Румянцевой

8 апреля 2008 года не стало великой актрисы Надежды Румянцевой. За свою жизнь она сыграла в большом количестве любимых российским зрителям фильмах. С ее участием вышло более 30 картин: известный фильм «Девчата», где Надежда сыграла известную всем Тосю Кислицыну, «Королева бензоколонки», «Морской охотник», «Сын», «Очередной рейс» и другие. Об этом сообщает 7days.ru.

Надежда не только снималась в фильмах, но и озвучивала различных персонажей: мартышку из «38 попугаев», главных действующих лиц индийской ленты «Зита и Гита» и даже Нину в фильме «Кавказская пленница».

Короткая биография Надежды Румянцевой

Актриса родилась 9 сентября 1930 года в Смоленской области. В военные годы семья переехала в Подмосковье, а отца призвали на фронт.

После окончания школы Румянцева поняла, что хочет стать актрисой и поступила во ВГИК, куда ее позвала преподавательница Ольга Пыжова.

РИА Новости / Борис Виленкин

Первый фильм, в котором снялась Надежда Румянцева — «Навстречу жизни». В одном из эпизодов актрисе нужно было управлять моторной лодкой, чего она не умела, но решила об этом умолчать. Однако все стало ясно, когда во время съемок лодка перевернулась вместе с Надеждой. В итоге артистка пролежала в больнице с воспалением легких, но эпизод удался.

«Я пролежала в больнице с воспалением легких, но с тех пор была как шелковая. Я с полуслова выполняла указания режиссера», — признавалась Румянцева в программе «Линия жизни».

Кадр из фильма «Девчата»

В конце 50-х Надежда снялась в знаменитом фильме «Неподдающиеся», а в 1962 году с ее участием вышел фильм «Девчата». После грандиозной роли в фильме «Королева бензоколонки» за ней окончательно закрепился статус звезды. Надежду Румянцеву называли «Чаплин в юбке» и приглашали в Голливуд.

Личная жизнь Надежды Румянцевой

Первым мужем Румянцевой был ее однокурсник Владимир Шурупов. Но так как Владимира определили в провинциальный театр, а сама Надежда осталась строить карьеру в Москве, пара вынуждена была расстаться.

Со вторым мужем дипломатом Вилли Хштояном Надежда познакомилась случайно на вечере у общего друга. На тот момент Вилли был в разводе и воспитывал дочь от первого брака Карину.

В течение трех лет пара общалась лишь урывками, так как Хштоян постоянно находился в командировках, а Румянцева путешествовала с гастролями. Пара начала жить вместе, позже возлюбленные узаконили свои отношения. Однако по признанию Вилли, на это повлияло его начальство — чтобы получить повышение у него должна быть супруга.

«Они сказали: „Слушай, пора тебе за границу ехать, но холостого послать не можем. А ведь вся Москва шепчется, что ты с Румянцевой встречаешься!“ Вот мы с Надей и подали заявление. Свадьбы как таковой не было. Ни я, ни Надюша не любили шоу», — признался Хштоян.

После замужества Надежда почти перестала сниматься в кино. Актриса посвящала себя мужу, часто ездила с ним во все командировки. Пара удочерила Карину, которую Надежда любила как родную. Своих детей супруги не имели.

Многие думали, что Румянцева не счастлива и страдает без съемок в кино. Однако Вилли уверял, что она просто устала от мира кинематографа.

После кинокарьеры

В 57 лет актриса начала вести утреннюю программу «Будильник», снялась еще в нескольких фильмах, но уже не появлялась на телеэкранах так часто, как раньше.

У Вилли, наоборот, карьера шла в гору. Он открыл фирму и начал неплохо зарабатывать. На него начали сыпаться угрозы от бандитов, но Хштаян не рассказывал об этом Надежде, чтобы не волновать ее лишний раз.

Но однажды преступники ворвались в квартиру к супругам. С одним из них Вилли вступил в драку, другой пытался забрать деньги у Надежды. Однако даже после того, как бандит несколько раз ударил актрису, деньги она не отдала. Паре удалось вызвать полицию и остаться живыми.

Позже у актрисы начались головные боли, но результаты анализов не выдавали никаких отклонений. Провожая мужа в очередную командировку, Надежда оступилась и упала, произошло кровоизлияние в мозг. Румянцева перестала ходить.

Кадр из фильма «Королева бензоколонки»

Актриса прошла курс лечения в клинике, ее состояние улучшилось. Но спустя некоторое время Надежда заболела воспалением легких и уже не смогла полностью поправиться. Румянцева умерла 8 июля 2008 года в больнице в возрасте 77 лет.

Вилли похоронил жену, с которой прожил 42 года, на Ваганьковском кладбище. После смерти Надежды начал больше общаться с дочерью и внуком, вернулся к работе.

«Я постоянно чувствую связь с женой. Я слышу ее голос, мысленно советуюсь с ней. И благодарю Бога, что в моей жизни была и остается Надежда — эта удивительная женщина!» — говорил он в интервью.

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