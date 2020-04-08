Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
Певец и его супруг воспитывают четырех детей.
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Фото, видео: Instagram @ricky_martin
Пуэрториканский поп-музыкант 48-летний Рики Мартин и шведский художник 36-летний Джван Йосеф воспитывают четверых детей — двух 11-летних сыновей Маттео и Валентино, годовалую дочку Люси, а также пятимесячного Ренна. Всех малышей супругам рожали суррогатные матери.
Впервые после рождения маленького Ренна родители решили показать его лицо общественности. Рики Мартин опубликовал в Instagram серию черно-белых снимков, на которых их малыш позирует в полосатом костюмчике.
«Ренн Мартин-Йосеф. Ребенок дома», — написал знаменитость в микроблоге.
Казалось, умилению поклонников не будет предела. Маленького Ренна с ног до головы осыпали комплиментами. За несколько часов пост с фотографиями малыша набрал более 700 тысяч лайков и порядка 15 тысяч восхищенных комментариев пользователей.
«Боже, какой чудесный ребенок!»
«Сладенький, как конфетка!»
«Я влюбилась в этого малыша», — написали фолловеры.
Рики Мартин сделал каминг-аут десять лет назад. В конце 2017 году исполнитель официально зарегистрировал свой брак с Джваном Йосефом.
Ранее 5-tv.ru писал, что Рики Мартин растрогал соцсети совместным фото с маленькой дочерью.
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