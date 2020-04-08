Выявление инфицированных COVID-19 в России ускорится
Как сообщил премьер-министр РФ, этому будет способствовать увеличение числа лабораторий, делающих тесты на коронавирус, за счет частных клиник.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Назван самый частый и единственный для многих симптом коронавируса
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля
«Могут быть проблемы»: астролог рассказала, чем опасно «розовое» Суперлуние 2020
«Тяжело, но как красиво!» — Трусова показала, как отжимается с братьями на спине
Звездный адвокат Жорин объяснил свое неожиданное появление на дне рождения экс-супруги
Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, 5-tv.ru
Число лабораторий, в которых будут проводить тесты на коронавирус, увеличат за счет частных клиник. Об этом сообщил Михаил Мишустин. По словам премьер-министра, это позволит оперативнее выявлять инфицированных и направлять их на лечение. Для этого потребуется больше тест-систем, и в России есть ресурсы, чтобы обеспечить их производство.
Михаил Мишустин отметил: меры по борьбе с коронавирусом должны быть адресными, надо исходить из ситуации в конкретном регионе, ведь где-то заболевших единицы, а где-то — сотни. Исходя из этого показателя создаются дополнительные места в больницах. При этом, надо обеспечить медикам достойные условия работы.
«Следует привлечь специалистов из, в том числе санитарно-курортных организаций, из санаториев, которые временно не работают. Прошу все регионы активно использовать этот ресурс, чтобы не допускать внутрибольничного распространения инфекции», — сказал премьер-министр РФ.
Также Михаил Мишустин напомнил: бизнес должен адаптироваться к требованиям по санитарной безопасности. Если сотрудников нельзя перевести на удаленную работу, необходимо обеспечить соблюдение минимальной дистанции и ежедневную дезинфекцию помещений.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин пообещал доплаты медикам за борьбу с коронавирусом.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
61%
0.29 82.23
0.22
Нашли ошибку?