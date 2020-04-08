Число лабораторий, в которых будут проводить тесты на коронавирус, увеличат за счет частных клиник. Об этом сообщил Михаил Мишустин. По словам премьер-министра, это позволит оперативнее выявлять инфицированных и направлять их на лечение. Для этого потребуется больше тест-систем, и в России есть ресурсы, чтобы обеспечить их производство.

Михаил Мишустин отметил: меры по борьбе с коронавирусом должны быть адресными, надо исходить из ситуации в конкретном регионе, ведь где-то заболевших единицы, а где-то — сотни. Исходя из этого показателя создаются дополнительные места в больницах. При этом, надо обеспечить медикам достойные условия работы.

«Следует привлечь специалистов из, в том числе санитарно-курортных организаций, из санаториев, которые временно не работают. Прошу все регионы активно использовать этот ресурс, чтобы не допускать внутрибольничного распространения инфекции», — сказал премьер-министр РФ.

Также Михаил Мишустин напомнил: бизнес должен адаптироваться к требованиям по санитарной безопасности. Если сотрудников нельзя перевести на удаленную работу, необходимо обеспечить соблюдение минимальной дистанции и ежедневную дезинфекцию помещений.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин пообещал доплаты медикам за борьбу с коронавирусом.

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