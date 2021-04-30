Страстная пятница: что можно и что нельзя делать 30 апреля

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Яна Вахрушева
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Православные христиане вспоминают страдания Иисуса Христа.

Страстная пятница: что можно и что нельзя делать 30 апреля

Фото: РИА Новости / Виктор Толочко

Страстная пятница считается самым трагическим событием в христианстве. Ведь в этот день Иисусу Христу вынесли приговор и распяли на кресте на горе Голгофа. Дата всегда выпадает на пятый день последней шестой недели Великого поста. В 2021-м Страстная пятница приходится на 30 апреля, а Пасха на 2 мая.

Богослужения в храмах посвящены воспоминаниям о страстях и крестной смерти Иисуса. Что произошло в Страстную пятницу, что нужно делать в этот день, рассказывает 5-tv.ru.

Что произошло в Страстную пятницу?

За три года до казни Иисус Христос уже проповедовал о Боге народу. За неделю до суда он вошел в Иерусалим на осле, а люди в знак признания его Мессией складывали ему под ноги пальмовые ветви.

Но в Страстную пятницу Иисус был предан своим учеником Иудой за 30 сребреников, говорится в Евангелии. Иуда поздно понял, что совершил ошибку, вернул деньги, но уже было поздно. Иисуса арестовали по обвинениям в организации бунта и подстрекательстве и отправили на суд к римскому префекту (прокуратору) Иудеи Понтию Пилату. В то же время Иуда, осознав, что совершил огромную ошибку и не сможет жить с ней, повесился на дереве.

Фото: РИА Новости / Сергей Пятков

Понтий Пилат понимал, что обвинения беспочвенны, отравил Иисуса предстать перед Иродом Антипой — правителем Галилеи и Переи. Тот обрадовался, что к нему привели Иисуса, потому что слышал о сотворенных им чудесах и хотел увидеть лично. Ирод задавал Христу вопросы и просил сотворить чудо, но сын божий молчал. Правитель усмехнулся, одел его в белую одежду и отправил обратно к Понтию Пилату.

Иисуса снова привели на площадь к Пилату. События происходили накануне Пасхи, которую в те годы праздновали в честь освобождения еврейского народа из плена Египта. Прокуратор должен был отпустить одного заключенного и выбор встал между Иисусом и преступником Вараввой. Понтий Пилат надеялся, что он отпустит Христа, но народ начал скандировать, чтобы свободу дали Варавве. В угоду подданным, пришлось отпустить реального преступника и приговорить к казни Иисуса.

Фото: ТАСС / ZUMA

Воины Понтия Пилата отвели Иисуса во двор для казни, надели на него багряницу, терновый венец, издевались, насмехались и избивали. А после вручили крест, который Христос должен был нести на место казни — гору Голгофу. Во времена Римской империи распятие на кресте считалось самым позорным и жестоким видом казни, которому подвергались только по-настоящему жестокие и неисправимые преступники.

Перед тем, как прибить конечности Иисуса Христа к кресту, ему предложили испить кислое вино со смирной, которое притупляло боль, но он отказался. Вместе с Христом распяли двух преступников — по правую и левую руки.

Реконструкция распятия Иисуса Христа в Страстную пятницу в Сан-Фернандо, США, 2015 год Реконструкция распятия Иисуса Христа в Страстную пятницу в Сан-Фернандо, США, 2015 год. Фото: ТАСС / ZUMA

На горе скопился злорадствующий народ, который просил Христа спасти себя и сойти с креста. Иисус в свое время молил Бога, чтобы он простил этих людей за их слова, ибо они не понимали, что говорят. Внезапно погасло солнце и не горело около трех часов, а после Иисус умер. Некий Иосиф попросил разрешение у Пилата снять его тело и похоронить. Кроме того, он купил плащаницу и когда тело Христа сняли с креста, его обернули в нее и положили в пещеру, которая находилась в саду недалеко от места распятия.

Что нужно сделать в Страстную пятницу?

Страстная пятница не только самый скорбный для христиан день, но и самый строгий во время Великого поста: отказываются не только от еды, но и от воды. Советуется отложить все хлопотные дела и лучше посетить три богослужения в храме. Первое - 12 Евангелий страстей Христовых проходит в ночь с четверга на пятницу. А после, рано утром, начинается служба Великого Пятка. Третья служба осуществляется в формате крестного хода в ночь с пятницы на субботу.

Фото: РИА Новости / Игорь Зарембо

Существует народная примета связанная с испорченными вещами. После всех богослужений заберите свечу домой, с которой стояли в церкви. Зажгите ее еще раз и пройдите с ней по своему дому и если свеча начнет трещать и искриться возле какой-нибудь вещи, то она скорее всего испорчена. А если вы хотите привлечь в свой дом благополучие, принесете с собой 12 свечей, расставьте их по разным углам и зажгите.

Что нельзя делать в Страстную пятницу?

Не нужно выполнять работу по дому. Не стирайте вещи, лучше сделать все домашние дела в Чистый четверг накануне. Нельзя ругаться с родственниками и вступать в конфликты. Плотские утехи тоже под запретом в Страстную пятницу. Принимать душ также не советуется.

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Нельзя работать в огороде и вспахивать землю вилами и любыми острыми предметами: копьем ранили Иисуса Христа во время его распятия.

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