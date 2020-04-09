Россияне присоединились к челленджу — «Пойду вынесу мусор». В условиях самоизоляции для многих это все равно что выйти в свет.

Пользователи соцсетей готовятся к этому процессу, как к гламурной вечеринке. Причем участвуют не только девушки. Мужчинам тоже несладко днями напролет сидеть дома. В интернете уже сотни фотографий и видео.

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