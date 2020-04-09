На «Пятом канале» День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 7195 и цифрами указать сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Детские сердца» мы собираем деньги для двухлетней Зарифы. У нее редкий порок сердца — девочка уже перенесла две операции, но необходима еще одна — самая сложная.

Помочь готовы хирурги из Германии. Но для лечения необходимы два миллиона рублей. Таких денег у многодетной семьи нет.

Помочь Зарифе мы можем только все вместе.