Участники надеются, что удастся договориться о снижении добычи, чтобы остановить падение цен на нефть.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Ситуацию на нефтяном рынке сегодня обсудят страны ОПЕК+. В формате телеконференции они попробуют договориться о сокращении объемов добычи.

В Минэнерго России уже заявили, что готовы пойти на уступки. Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства, наша страна может сократить нефтедобычу на 1 миллион 600 тысяч баррелей в сутки, но для этого требуется, чтобы другие страны сделали то же самое.

Эксперты уже предвидят непростые переговоры. И не исключают, что сделка может не состояться. Есть риск, что Канада, Норвегия и США не присоединятся к соглашению. Так, Дональд Трамп уже заявил, что едва ли пойдет на сокращение объемов добычи нефти.

Действие сделки ОПЕК+ по сокращению поставок нефти закончилось 1 апреля. Она два с половиной года помогала удерживать цены на нефть на уровне 70-75 долларов за баррель.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по словам политолога, Саудовская Аравия поставила России жесткий ультиматум по нефти.

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