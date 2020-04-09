Ситуация на нефтяном рынке будет обсуждаться на заседании ОПЕК+
Участники надеются, что удастся договориться о снижении добычи, чтобы остановить падение цен на нефть.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Ситуацию на нефтяном рынке сегодня обсудят страны ОПЕК+. В формате телеконференции они попробуют договориться о сокращении объемов добычи.
В Минэнерго России уже заявили, что готовы пойти на уступки. Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства, наша страна может сократить нефтедобычу на 1 миллион 600 тысяч баррелей в сутки, но для этого требуется, чтобы другие страны сделали то же самое.
Эксперты уже предвидят непростые переговоры. И не исключают, что сделка может не состояться. Есть риск, что Канада, Норвегия и США не присоединятся к соглашению. Так, Дональд Трамп уже заявил, что едва ли пойдет на сокращение объемов добычи нефти.
Действие сделки ОПЕК+ по сокращению поставок нефти закончилось 1 апреля. Она два с половиной года помогала удерживать цены на нефть на уровне 70-75 долларов за баррель.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по словам политолога, Саудовская Аравия поставила России жесткий ультиматум по нефти.
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