В ходе оперативных мероприятий стражи порядка обнаружили сотни тысяч литров неучтенной продукции.

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Фото, видео: ТАСС / Наталия Федосенко, МВД России

Полицейские пресекли незаконный оборот этилового спирта в Северной Осетии. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, стражи порядка совместно с представителями Росалкогольрегулирования провели оперативные мероприятия на территории республики, в ходе которых были обнаружены сотни тысяч литров неучтенной продукции.

«При обследовании помещений и транспортных средств производителя фармацевтической продукции был выявлен факт хранения более 200 тысяч литров спирта, не отраженного в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», — сказала Ирина Волк.

Представитель ведомства добавила, что полицейские задержали девять большегрузов, на которых под видом фармсубстанции перевозилось 195 тысяч литров этилового спирта. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.

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