Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.

Четыре человека пострадали при пожаре в Новокуйбышевской нефтехимической компании

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

По предварительным данным, четыре человека пострадали в результате пожара на открытой площадке Новокуйбышевской нефтехимической компании в Самарской области. Как стало известно 5-tv.ru, в машинном зале предприятия случился взрыв газа в трубопроводе с последующим воспламенением.

Как уточнили в МЧС, произошла разгерметизация газопровода с последующим факельным горением на установке по компримированию газа.

В настоящий момент на месте ЧП работают пожарные расчеты. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.

По предварительной информации, погибших в результате инцидента нет. Четверо пострадавших получили ожоги лица и рук. Согласно уточненным данным, травмы могли получить пять человек. Данное происшествие на работу предприятия не повлияло. 

АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» является одним из крупнейших производителей продукции газопереработки, нефтехимии и органического синтеза на территории России и Восточной Европы. Предприятие вошло в структуру ПАО «НК «Роснефть».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв прогремел в бойлерной здания бизнес-центра в Москве.

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