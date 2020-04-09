Четыре человека пострадали при пожаре в Новокуйбышевской нефтехимической компании

По предварительным данным, четыре человека пострадали в результате пожара на открытой площадке Новокуйбышевской нефтехимической компании в Самарской области. Как стало известно 5-tv.ru, в машинном зале предприятия случился взрыв газа в трубопроводе с последующим воспламенением.

Как уточнили в МЧС, произошла разгерметизация газопровода с последующим факельным горением на установке по компримированию газа.

В настоящий момент на месте ЧП работают пожарные расчеты. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.

По предварительной информации, погибших в результате инцидента нет. Четверо пострадавших получили ожоги лица и рук. Согласно уточненным данным, травмы могли получить пять человек. Данное происшествие на работу предприятия не повлияло.

АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» является одним из крупнейших производителей продукции газопереработки, нефтехимии и органического синтеза на территории России и Восточной Европы. Предприятие вошло в структуру ПАО «НК «Роснефть».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв прогремел в бойлерной здания бизнес-центра в Москве.