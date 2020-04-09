Пожар вспыхнул на территории завода пластмасс «Полимербыт» на юго-востоке Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло на 1-й Карачаровской улице.

Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения обнаружили открытое горение на кровле двух зданий на общей площади около 1000 квадратных метров.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. На момент публикации материала стало известно, что огнеборцам удалось локализовать пламя. Сейчас ведется проливка конструкций. Дознавателям предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека пострадали при пожаре в Новокуйбышевской нефтехимической компании. По предварительным данным, пострадали четыре человека.