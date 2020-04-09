Незанятые граждане смогут встать на биржу труда дистанционно.

Кабмин упростил порядок регистрации безработных

Фото: ТАСС / Владимир Гердо

Тема:
Эпидемия коронавируса

Правительство РФ ввело для безработных граждан временные правила дистанционной регистрации на бирже труда. Об этом сообщает «Экономика сегодня». Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как уточняется, правила будут действовать до конца года. Оформить регистрацию можно через портал «Работа в России». По словам главы кабмина, регистрация безработных, назначение пособий по безработице, поиск новой работы, как и прежде, останутся за центрами занятости. Однако теперь, в период борьбы с пандемией коронавируса, эти услуги граждане начнут получать в режиме онлайн. Такое решение облегчит россиянам процесс трудоустройства и поможет защитить их в условиях распространения COVID-19.

Совершенствование работы службы занятости на время карантинных мер стало одним из поручений президента России для расширения поддержки населения и бизнеса.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава государства Владимир Путин предупредил о необходимости сбалансированных мер по борьбе с коронавирусом.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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