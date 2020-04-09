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Путин: Меры по борьбе с коронавирусом должны быть адекватны, чтобы не нарушить работу ОПК

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Василий Заика
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Президент России предупредил о необходимости сбалансированных методов борьбы с распространением инфекции.

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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами в формате видеоконференции предупредил о необходимости сбалансированных мер по борьбе с коронавирусом.

Глава государства отметил, что в первую очередь действия должны быть адекватными реальной ситуации.

«Наши действия направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан. Но они, эти действия, должны быть сбалансированными, адекватными реальной ситуации в каждом регионе, тем более, если речь идет об обеспечении устойчивой, ритмичной работы системообразующих предприятий, к которым, безусловно, относится и оборонно-промышленный комплекс», — заявил Владимир Путин.

Президент России, помимо прочего, намерен выслушать доклады участников встречи на предмет взаимодействия предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и региональных властей в условиях распространения коронавируса.

«Хочу увидеть и услышать от вас напрямую, как выстроено сегодня взаимодействие, работа между предприятиями, региональными властями, центральными офисами холдингов и правительством. Хочу посмотреть, как идет взаимодействие в рамках сегодняшних ограничений, связанных с карантином», — сказал Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев.

Тема:
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