«Сербки или русские?»: Милош Бикович рассказал, какие девушки красивее

Сербский актер Милош Бикович, известный публике по главной роли в фильме «Холоп», ответил на провокационный вопрос, какие девушки красивее — русские или сербские. В интервью изданию «Союзное вече» он признался, что его позиция по этому поводу напрямую связана с его личной жизнью.

«Зависит от момента времени, когда вы это спросите. Если я в этот момент встречаюсь с сербской девушкой, то должен ответить, что сербские. Если с девушкой из России, то русские. Сейчас могу сказать, что в России очень и очень много красивых девушек», — отшутился Бикович.

Также актер признался, что не торопится заводить семью. В будущем он хотел бы стать отцом, но не раньше, чем обзаведется собственным жильем и встретит свою единственную.

Ранее 5-tv.ru писал, что Милош Бикович намекнул Ксении Собчак на размеры своего гонорара.